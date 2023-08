Vilma Palma se presentará en Bogotá en medio de su gira: ‘Mi generación 80′s y 90′s’

En la mañana de este jueves 3 de agosto, la agrupación de rock argentino Vilma Palma e Vampiros confirmó que se presentarán en Bogotá el próximo sábado 12 de agosto en medio de su gira: ‘Mi generación 80′s y 90′s’.

Así lo aseguró en los micrófonos de 10AM HOY por HOY de Caracol Radio el vocalista de la icónica agrupación, Mario ‘Pájaro” Gómez, donde además compartió detalles de lo que será su nostálgica gira con la que se presentarán en varias ciudades del país.

“Anoche confirmamos que vamos a tocar en Bogotá. Vamos a estar en Mezcal Cantina el próximo sábado 12 de agosto”, anunció Gómez, quien aclaró que iban a tocar en esa misma fecha en Villavicencio, pero por cuenta del desastre en Quetame en el que perdieron la vida más de 20 personas, no se presentarían en la capital del Meta.

Montería, Barranquilla y Cali serán las ciudades por las que la banda busca despertar entre la fanaticada la nostalgia de los años 80 y 90, que nunca ppasa de moda con sus grandes éxitos cosechados a lo largo de 27 años de carrera.

“Amo lo que hago, porque vine al mundo para hacer esto: cantar y componer canciones, pero no me considero un músico. Me considero un caradura con onda, hago las cosas con amor”, concluyó el ‘Pájaro” Gómez.