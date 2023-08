En el corregimiento Santa Rita de Ituango están desesperados con la basura

Antioquia

Muy preocupados están los habitantes del centro poblado del corregimiento de Santa Rita en Ituango por cuenta de las basuras que no les han recogido hace 20 días y el lugar de acopio de los residuos no le cabe una basura más, por lo que las familias los están almacenando en sus casas.

Aseguran que el carro recolector llega a ese corregimiento de unas 3 mil personas cada 15 días, pero llevan ya 20 días sin que el carro recolector llegue porque está malo. Temen una epidemia por mosquitos y otras enfermedades generadas por los residuos.

“Estamos ya con una emergencia sanitaria demasiado grande y ya se ve mucho zancudo en todas las casas y más que todo a los alrededores de dónde queda el reciclaje. Hay demasiada basura y ya no se puede recoger en los negocios, ya es demasiada la acumulación de basura. Tenemos inundadas las casas, los negocios y no sabemos qué hacer”, le contó a Caracol Radio Berenice Henao, presidenta de la JAC del corregimiento de Santa Rita en Ituango.

La líder comunitaria asegura que ha tratado de comunicarse con las autoridades para explicar el problema con las basuras y lo que esto podría generar en cuanto a la salud, pero le dicen que el carro está varado y ya ni le contestan.

“He estado llamando y ya inclusive ni me responden el celular, pero yo llamé y me dicen que el recolector estaba varado y que no lo han podido desvarar. A la comunidad le ha dado por llevar las basuras y colocarlas al frente de la alcaldía y yo no quiero eso, porque es una parte muy grave para el regimiento, muy maluco”, dijo la líder muy preocupada.

Pide con celeridad a la alcaldía de Ituango que le envíen un vehículo para recolectar los residuos para evitar enfermedades y mayor contaminación en el caserío.