Johan Mojica en su presentación con Osasuna: “Vengo a aportar mentalidad ganadora”

Johan Mojica fue presentado este martes primero de agosto como nuevo jugador del Osasuna, equipo con el que disputará no solo los torneos locales (Liga, Copa) sino también la UEFA Conference League. En su presentación, que por cierto tuvo una masiva presencia colombiana, el defensor aseguró ser “un futbolista de raza” que busca seguir “compitiendo al máximo nivel”.

Vale recordar que el futbolista de 30 años arribó a Pamplona en calidad de préstamo desde Villarreal.

“Sé de la potencia del equipo y de lo que viene haciendo, algo que es de orgullo”, ha iniciado la comparecencia el nuevo fichaje rojillo durante su presentación llevada a cabo en El Sadar.

Mojica aportará su “fútbol y su actitud de competencia y mentalidad ganadora, de que podamos contagiarnos entre nosotros para que cuando se necesite, tanto a nivel de fútbol como de compromiso, estemos todos conectados”.

“Vengo a competir, a que el equipo siga creciendo en esa dinámica ascendente. Vengo con la alegría que me caracteriza, sabiendo que lo primero es el trabajo y el compromiso, además de contagiarme de lo que es Pamplona y su hinchada, algo que me atrajo mucho para venir acá”, ha afirmado el protagonista del día.

Sobre su puesta de largo en el estadio ante decenas de colombianos, Mojica ha trasladado su sentir: “Me emocioné bastante, soy un hombre que lo que siente no lo puede ocultar y estoy bastante contento y agradecido. Me hace tener un compromiso más del que ya traía”.

“Soy una persona a la que le gusta hacer las cosas con pasión, un hombre que siempre tiene ese deseo ardiente de tener hambre y de querer más. Osasuna me lo transmite bastante”, ha continuado el caleño.

Ha explicado que es consciente de la importancia de la temporada que comenzará en menos de dos semanas: “Vengo a aportar mi fútbol y la parte humana. Aprovecho para felicitar al club por todo lo que viene haciendo a nivel de manejo, no solo hacia los jugadores, sino también de resultados”.

“Soy consciente del compromiso que hay. Me gustan los retos y aquí siento que es uno importante. Vengo de jugar la competición con el Villarreal y conozco lo que es jugar contra otros equipos de Europa”, ha anotado el lateral izquierdo sobre lo que espera de este curso.

