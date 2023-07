ANDICOM 2023: Cartagena será el epicentro de este congreso

La edición 38 de ANDICOM 2023, congreso empresarial, tecnológico y de innovación más importante de la Región, contará con una nómina de lujo con conferencistas nacionales e internacionales de alto nivel, quienes disertarán durante tres días en torno a la temática Get into the Digital World.

En esa línea, del 6 al 8 de septiembre de 2023 en Cartagena de Indias, se abordarán las temáticas en tendencia relacionadas con política y regulación (Gobierno Digital, Smart Cities, Sociedad Digital), telecomunicaciones y 5G, Quantum Computing, Blockchain, Inteligencia Artificial, Web 3.0, Metaverso, Plataformas digitales, Ciberseguridad, analítica de datos y Transformación Digital; unidas a las estrategias digitales para los negocios que mediante la innovación, talento y creación de valor contribuirán al mejoramiento de la competitividad y desempeño en general de las organizaciones.

Para tratar cada uno de estos enfoques, ANDICOM trae una agenda académica donde se comparten las tendencias tecnológicas aplicadas a los negocios de los diferentes sectores productivos, con más de 80 sesiones académicas y más de 130 speakers.