Yoreli Rincon habló sobre el Mundial: No fue por cuestiones futbolísticas que no estoy ahí

(Photo by Vaughn Ridley/Getty Images) / Vaughn Ridley

Después de sus primeros entrenamientos en Atlético Nacional, Yoreli Rincón, la nueva estrella del conjunto verdolaga habló sobre su llegada, los retos, la Copa Libertadores y cuáles serán sus objetivos para este nueva etapa en su carrera futbolística.

No hay duda de que su talento está intacto, sólamente bastó ver el entrenamiento de este lunes. Yoreli anotó goles y asistencias para afirmar que sigue en el gran presente con el que terminó la Serie A, y que vino a Atlétio Nacional a ganar, tal y cómo lo dijo después ante los micrófonos.

“Es un reto muy grande para mí venir aquí. Vengo a demostrar quién soy, quién he sido. A demostrar que sigo siendo esa jugadora que en algún momento han querido ocultar”, dijo Rincón, que tampoco se olvidó de expresar su tristeza al no estar con Colombia en Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“La edad y el tiempo te van enseñando a madurar ciertas cosas, a aprender que la vida se lleve otras. Todo el mundo quisiera estar ahí. Tengo tranquilidad que no fue por cuestiones atléticas o futbolísticas que no estoy ahí, eso por lo menos me deja dormir tranquila. Tengo muy buenas amigas ahí, especialmente mi socia, mi parcera de toda la vida, Daniela Montoya”, comentó la santandereana.

“Todo un país las está apoyando. Desde la Federación les dieron un respaldo muy grande para este ciclo, para este mundial. Ojalá ellas puedan sacar los resultados que todo el mundo está esperando”, sostuvo en rueda de prensa.

La Copa Libertadores

“Sinceramente fue inesperado. Vine a Colombia de vacaciones. Recibí la llamada de Liliana Zapata. Fui muy sincera con ella. Estaba alineada hasta 2024 con la Sampdoria, y fui yo quien rescindí mi contrato. Le dije que en estos momentos era bastante complicado y que tenía otras propuestas en Italia y Estados Unidos. En cuestión de tres o cuatros días ella fue solucionando las cosas”, afirmó la colombiana.

“Me di la oportunidad de venir. Me invitaron a la sede una semana antes de firmar. Me gustó muchísimo el proyecto. Estuve con el míster, con René y el profe Maturana”, contó Yoreli.

La 10 reconoció que no estaba al tanto de lo que sucedía en el fútbol colombiano desde que “pasaron todas esas cosas personales”. Tampoco conocía que la Copa Libertadores tendría a Colombia como sede, algo que incentivó su fichaje por Atlético Nacional. “El objetivo es jugar seis partidos. Lo tengo claro. Tenemos que trabajar muy fuerte para lograrlo”.