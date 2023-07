H. Bodhert: “El único inamovible de Santa Fe se llama Rodallega, de resto todo es movible”

Independiente Santa Fe inició con pie derecho su camino en el segundo semestre de la liga colombiana. El cuadro capitalino venció por la mínima diferencia a Jaguares en El Campín y se llena de ilusión de cara a lo que viene, de la mano del naciente proceso comandado por Hubert Bodhert.

Precisamente el entrenador cartagenero habló en El Alargue de Caracol Radio sobre las fortalezas y debilidades de su equipo en la primera salida del campeonato, se refirió a la importancia que tiene Hugo Rodallega al interior del grupo y explicó las razones por las que Iván Rojas, que fue clave en el pasado, no sumó minutos.

Asimismo Bodhert aprovechó para elogiar el trabajo de Alberto Gamero en Millonarios y destacó la importancia de que los clubes, desde los dirigentes, le den tiempo a los procesos para conseguir resultados a futuro.

Aspectos a destacar del debut

Positiva victoria sobre Jaguares: Los primeros partidos de la liga, por lo general, con un equipo nuevo, no son tan agradables, tan estéticos, pero siento que el equipo intentó y buscó hacer lo que por ahí trabajamos, los conceptos que aplicamos. Sabíamos que lo iban a hacer por momentos, van a caer, mientras se genera un hábito y el equipo tenga una forma clara, una idea y un juego genuino. Vi un equipo que dominó a Jaguares, nos faltó un mejor posicionamiento, ser un poco más atrevidos de la mitad hacia adelante, pero creo que fue bien, era necesario ganar para trabajar con alegría, seguir sumando con buena actitud. Hay muchas cosas buenas que me dejaron contento.

Aspectos a mejorar: El tema del juego propositivo desde el inicio, pido que mis centrales tengan un mejor rendimiento, que sean eficaces a la hora de jugar y más propositivos, que es un tema que sabemos demora un poco. Vamos a seguir dándole y vamos a trabajarlo. En la primera línea necesitamos que nuestro cabeza de área cumpla mejor su rol y pueda encontrar con mayor facilidad a Sambueza y los demás volantes para hacer daño. Lo intentamos, el equipo se esforzó en hacerlo y lo haremos. Me gustó que ya tienen la intención y que el equipo compitió.

El proceso Gamero, como un ejemplo: Desde que llegué acá, la prensa siempre habla de presión. Yo no estoy presionado por nada, a mí no me presiona nada. Lo que hace Millonarios, que lo está haciendo bien, invita a que entendamos que los procesos son fundamentales y necesarios, eso es lo que tenemos que mirar. No me puedo presionar porque Millonarios fue campeón, más bien como institución revisemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y enderecemos el camino para tener también buenos resultados. Tienes un Santa Fe con dos procesos interrumpidos con Harold (Rivera) y Gerardo (Bedoya), y encuentras un equipo que no sabe para dónde coger. Eso no es bueno, no es sano. Si quieren tener buenos resultados, hay que sostener un proyecto claro y definido, de lo contrario se sacarán técnicos cada dos meses y será más difícil conseguir buenos resultados. El que habla de presión se enfoca más en la inmediatez que en la importancia, al hacer eso apartas lo más impronta y terminas sintiéndote defraudado porque no vas a conseguir nada.

Movimientos en la plantilla

Ausencia de Iván Rojas: Para tener un juego propositivo necesitas un cabeza de área que reciba perfilado y sea el que te dé el tránsito, que rompa líneas con sus pases. En estos tres partidos de preparación, una de las cosas que le trabajamos a (Iván) Rojas es que reciba perfilado, que esté bien posicionado, de lo contrario va a jugar para los laterales o los centrales y el juego no crece. Hemos detectado eso y se lo trabajamos porque es un gran jugador, creo que será muy importante en mi estructura, pero le trabamos lo que le falta para lo que queremos. (Enrique) Serje fue el que mejor lo interpretó y por ende fue el que jugó. Básicamente es eso.

Sociedad Hugo Rodallega-Fabián Sambueza: Es una sociedad que estoy buscando. Son dos jugadores de una madurez importante, mucha sabiduría. Sambueza venía jugando como extremo, pero por las tareas que utilizo difícilmente lo tendría por ese lado. Hablé con él y le dije que lo quería más por dentro, explotar sus fortalezas porque es un jugador que entiende bien el juego y lo desarrolla bien desde esa posición y está contento ahí. Vamos a seguir trabajando con esa estructura y otras más.

Hugo Rodallega, inamovible: Si me dicen que yo me encuentro un Santa Fe que estuvo peleando finales, para qué voy a mover; no clasificaron, no tuvieron un buen rendimiento, por lo tanto el único jugador inamovible de Santa Fe se llama Rodallega, de resto todo es movible.

Refuerzos y la búsqueda del once titualr: Siempre fueron socializados, hablamos con ellos, se trajo lo que se pudo traer. Había jugadores que queríamos, pero se hicieron imposibles por el tema económico, estaban bastante altos y Santa Fe tiene unos topes. Estamos tranquilos con lo que tenemos, solo queda trabajar, comenzar a moldear y controlar el equipo. En la medida que tengamos un 11 que tenga el funcionamiento adecuado, ya es darle continuidad y echar pa’lante. Solo queda trabajo por hacer.