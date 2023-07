“Tarde que temprano se tiene que dar la fusión con Comfenalco”: Director de Comfatolima

Ibagué

Nelson Norvey Quintero, director general de Comfatolima, cumplió 16 años al frente de esta caja de compensación que hoy cuenta con 60.000 afiliados y genera alrededor de 350 empleos en la región.

Durante su entrevista a Caracol Radio habló de la importancia del sistema de Cajas de Compensación del país que le ha permitido dignificar la vida a los trabajadores colombianos gracias a programas de vivienda, recreativos, educativos, crediticios entre otras actividades que lo han convertido en un modelo único a nivel mundial.

Durante el 2023 Comfatolima realizará inversiones por más de $2.800 millones de pesos relacionados con la inauguración de un colegio y hogar infantil en el municipio del Espinal, reapertura de la zona de toboganes, construcción del parque acuático infantil además de la creación de escuelas deportivas para población vulnerable.

Quintero manifestó que se ha realizado una importante apuesta al centro vacacional Lagos Club Comfatolima en el barrio Salado, el cual cuenta con 35 hectáreas cruzadas por varias fuentes hídricas, 7 piscinas, 3 restaurantes y próximamente contará con juegos mecánicos como rueda de chicago y carros chocones.

De otro lado, frente a una posible fusión con la caja de compensación Comfenalco manifestó: “Tarde o temprano se va a dar. El mercado se encargará de motivar esa decisión y será el resultado de un dialogo entre los empresarios de la región sobre la base del respeto y la objetividad, por ahora no hay diálogos, ni acercamientos y quizás las condiciones no están dadas. No hay puentes”.

“Ante una eventual fusión el gran ganador serían los trabajadores tolimenses. Podrían contar con tres centros recreacionales en Ibagué, dos colegios y un mayor alcance de los programas sociales”, dijo Quintero.

De otro lado, el director ejecutivo de Comfatolima habló de la preocupación por la incertidumbre económica en la región, la cual ha generado una disminución en el número de afiliaciones especialmente por parte del sector de la construcción, el cual tiene un alto porcentaje paralizado.

Asimismo, existe una alta preocupación por el trámite del proyecto de reforma laboral el cual impactaría fuertemente al sector privado por lo que el número de afiliaciones podría disminuir impactando las finanzas de las cajas de compensación.

Comfatolima en cifras:

17.000 kits escolares entregados a trabajadores de categorías A y B.

1266 estudiantes en el colegio Comfatolima en Ibagué

689 créditos otorgados y $3.077 millones colocados.

$7203 millones invertidos en el pago de la cuota del subsidio familiar.

En la actualidad Comfatolima irriga a la economía regional cerca de $8000 millones producto del cumplimiento de sus actividades sociales y misionales, generando un importante flujo de recursos para la región.