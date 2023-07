Amanda Miguel confiesa que le encantaría trabajar con Sebastián Yatra

Amanda Miguel se despidió de su icónica melena y sorprendió con nuevo 'look'. Foto: Gladys Vega

Amanda Antonia Miguel Samso se coronó en la década de los nostálgicos 80 como una de las artistas más admiradas por una generación. Su voz, sus letras y su cabello crespo la convirtieron en una de las figuras más representativas de un género que definió una época: las baldas en español, conocidas como la música para planchar.

La artista argentina, que se lanzó a los escenarios en 1979, es reconocida por ser la intérprete de canciones que marcaron a toda una generación como: “Él me mintió”, “Así no te amará jamás” y “Volveré”. En 10AM HOY por HOY de Caracol Radio habló de su carrera, de su deseo de trabajar junto al cantante antioqueño, Sebastián Yatra, y de sus próximas presentaciones en el país.

“Los conciertos van a ser preciosos, interpretaré mis éxitos en un show bastante cuidado y preparado para el público. Por ahora me han confirmado presentación en Medellín y Cali”, confirmó Amanda Miguel.

En medio de la entrevista se remontó a su infancia, en la que recordó a su padre tocando su bandoleon y a su madre al frente del piano. Rememoró sus primeras clases frente al piano y sus sueños precoces de ser una estrella,

“Amaba la música. Me fui haciendo artista. A los cuatro años me veía siendo artista, me veía como soy hoy. Fui moldeando mi vida, la fui haciendo con esfuerzo, preparándome”, concluyó la artista.