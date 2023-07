“Estoy tranquilo”, gobernador sobre investigación por presuntos nexos con paramilitares

Bucaramanga

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, respondió a las citaciones de testigos que en las últimas horas adelantó en Bucaramanga la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares en el año 2010.

Aseguró que sus abogados están al tanto de los requerimientos que ha hecho la Corte y que no tiene temores, pues considera que aunque hay señalamientos en su contra y en contra de la excongresista Doris Vega, ha actuado bajo la ley.

María Jeréz, la mujer de 105 años homenajeada en el desfile del 20 de julio

“Tengo tranquilidad, he actuado bajo el manto de la ley. Siempre he demostrado lo que he ejercido, nuestros abogados están al frente de esta defensa y respondiéndole a las autoridades. Tengo tranquilidad, por eso Mauricio Aguilar está tranquilo frente a esas denuncias”, dijo Aguilar.

Al tiempo se refirió a los constantes señalamientos y habló de los golpes que recibió en la elección del consejo directivo de la CDMB.

Así fue el desfile del 20 de julio en Bucaramanga

“Hemos superado flagelos y estamos tranquilos. Estoy al frente de las autoridades porque tenemos la tranquilidad, a pesar de los insultos, señalamientos y de los golpes porque aquí he recibido hasta golpes”, agregó.

Este viernes empieza a regir el convenio entre la Policía y Tránsito Bucaramanga

Las investigaciones en contra del gobernador de Santander y la excongresista Doris Vega volvieron a sonar después de que un grupo especializado de la Corte Suprema de Justicia escuchara a testigos que tendrían pruebas de los presuntos nexos de ambos funcionarios públicos con el paramilitarismo en los años 2009 - 2010 cuando llegaron al Congreso de la República.