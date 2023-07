Inseguridad en Bogotá: ¿Qué hacer para enfrentarla?

Nacional

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio habló Hugo Acero, sociólogo y experto en temas de seguridad y justicia, además de ex secretario de seguridad de la capital, quien analizó la actual situación que se está viviendo en la ciudad y aseguró que el hurto es de los hechos que más preocupan a los ciudadanos, ya que, comparado con el mismo periodo del año anterior, se registró un incremento del 27%.

¿Qué hay detrás de esta situación?

De acuerdo con Hugo Acero, hay estructuras cada vez más organizadas, rentas establecidas con este tipo de estructuras y el hurto que más crece es el de celulares. No solo para vender en almacenes, también los están re empacando y exportando a otros países para venderlos como nuevos.

¿Es una percepción ciudadana?

Según el ex secretario de seguridad de Bogotá, no es percepción y realmente la gente está sintiendo el incremento del delito. Con relación a la idea de que los policías detienen a los criminales y los jueces los sueltan, hay un indicador y es que más del 80% de las personas que son detenidas, luego son soltadas. Los entregan sin pruebas contundentes y así los jueces no puede dar orden de privativa de la libertad, en la gran mayoría de los casos son excarcelables por el monto que roban. Acero dice que en este aspecto se requiere una reforma.

Requisas y armas en las calles

“Algunas veces uno ve que los policías están parando conductores de vehículos pidiéndoles papeles y esa no debe ser su función, debe ser efectivamente tener controles en sectores con relación a motociclistas y con controles efectivos de requisa”, es otro punto a tener en cuenta según Hugo Acero, además, que en el país no hay una política para atacar el mercado ilegal de armas, ha faltado decisión por parte del gobierno nacional.

Parrillero en moto

Puntualmente, como secretario de Seguridad se opuso a la restricción del parrillero, ya que la mayoría lo usan como medio de transporte para trabajar. Agregó que hay que concentrar los esfuerzos en aquellos lugares donde están sucediendo los atracos y se requiere control en calle por parte de la policía y acciones de investigación criminal.