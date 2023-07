Laura Ardila: “La decisión de Planeta se da por temor a una posible demanda por daños morales”

El pasado 10 de julio, se desató una polémica por un caso de censura en contra de la Editorial Planeta por parte de la periodista Laura Ardila, quien denunció que Planeta no quiso publicar un libro que escribió sobre un clan político de la ciudad de Barranquilla.

El libro estaba escrito, editado y listo para imprimir, pero la editorial decidió frenar su publicación a última hora, de acuerdo con la periodista, la decisión se habría dado por el temor de una posible demanda por daños morales,

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la periodista se refirió al proceso que adelanta con la Editorial Planeta: “La editorial, hace dos días, me hizo entrega a través de un correo electrónico mi manuscrito, todavía no me han enviado por escrito la terminación del contrato que decidieron terminar unilateralmente el pasado 4 de julio”.

“Me informaron de manera verbal, no me han entregado ninguna documentación, lo cual entorpece mi oportunidad de publicar el libro con otra editorial”, agregó Ardila.

Noticia en desarrollo