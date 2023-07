Diferendo Colombia - Nicaragua: ¿la decisión de La Haya puede quitarle terreno a Colombia?

El 13 de julio a las 8AM hora Colombia, la Corte Internacional de Justicia leerá su fallo sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua con el que el gobierno nicaragüense busca ampliar su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas.

Previo a la lectura del fallo, analistas comentaron a Caracol Radio que sin importar la decisión que tome la CIJ, Colombia no estaría bajo riesgo de perder territorio.

Mario Urueña, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho, magíster en Geopolítica y Politólogo y experto en temas de seguridad y conflictos, dijo que el fallo de la CIJ no debería ir en detrimento de Colombia.

“Colombia, al no haber creado una costumbre y un reconocimiento de esta norma de extensión de plataforma a favor de Nicaragua. Pues (se espera que) la Corte reconozca que no existe esta costumbre, no se hace efectiva y, por ende, pues no debería haber una mayor sesión de territorio o una mayor adjudicación de territorio a favor de Nicaragua de la que ya hay en este momento”, explicó Urueña.

Por su parte, Mauricio Jaramillo, analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, señaló que incluso si el fallo es a favor de Nicaragua, la decisión no es de obligatorio cumplimiento de Colombia.

“Es muy poco probable porque en el caso de que le de razón a Nicaragua, la Corte no tiene competencia para delimitar la plataforma extendida y se lo tiene que pedir a la Comisión de Límites. Es decir, esto puede tomar varios años y lo que diga la comisión de límites no sería vinculante para Colombia”, destacó Jaramillo.