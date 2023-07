Anulan destitución contra exsenador Merlano, el mismo de “¿usted no sabe quién soy yo?”

El Consejo de Estado tumbó la sanción disciplinaria que impuso la Procuraduría General de 10 años de destitución e inhabilidad al excongresista Eduardo Merlano, famoso por el video de “Usted no sabe quién soy yo”.

Por medio de un fallo de 26 paginas el alto tribunal explica que en el año 2012, cuando era procurador Alejandro Ordoñez y quien fue quien lo inhabilitó y destituyó, no se tuvo en cuenta la Convención Americana, que indica está prohibido que un ente administrativo, en este caso la Procuraduría pueda sancionar a un funcionario público, ya que solamente lo podría hacer un ente penal.

“No se cumple con los requisitos para que proceda la restricción de los derechos reconocidos en el artículo 23.1 de la CADH, específicamente, la causal correspondiente a ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, comoquiera que la entidad que interpuso la sanción no es una autoridad judicial, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como consecuencia de un proceso que respete las garantías judiciales, lo que conllevó a la transgresión del principio de jurisdiccionalidad”, dice el fallo.

Así mismo, esta decisión le ordena a la Procuraduría pagarle a Eduardo Merlano los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el 14 de noviembre de 2014, “fecha en la que quedo en firme la providencia que declaró la pérdida de investidura de senador. De la condena, la Procuraduría General de la Nación deberá descontar todo lo que el demandante hubiera percibido en el sector público, si a ello hubiere lugar”, señala.