Guillermo Celis: “Águilas Doradas fue el mejor equipo del semestre anterior”

Luego de un breve paso por el Once Caldas, equipo que no pudo clasificarse a los cuadrangulares finales de la liga colombiana, Guillermo Celis fue anunciado como nuevo jugador de Águilas Doradas, grata revelación del semestre anterior.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el mediocampista de 30 años dio detalles sobre el difícil momento del Once, reveló haber tenido conversaciones con un club europeo y elogió el proceso en Águilas de la mano de Lucas González, quien ahora tiene las riendas del América de Cali.

Asimismo se mostró emocionado por la llegada de César Farías al banquillo técnico y confía en que a partir de su experiencia se logre el tan ansiado título para el equipo del oriente antioqueño.

Actualidad de Guillermo Celis

Presente deportivo: Águilas es un equipo que viene en crecimiento. Terminé mi contrato en Once Caldas, era jugador libre y tenía una propuesta de un país de Europa, pero estaba muy lejos. Tengo tres hijos y quería quedarme en Medellín con ellos y mi esposa. El proyecto de Águilas es muy bueno, es un equipo que quiere lograr esa estrella y seguir el ejemplo del Deportivo Pereira. Estamos felices y contentos.

Difícil paso por el Once Caldas: En lo personal, bien; en lo grupal fue complicado. No se logra la clasificación y es un equipo que hace rato no logra ser protagonista. Se hizo un esfuerzo económico, se reforzó bien con grandes nombres en el plantel, pero nunca pudimos plasmar eso en el terreno de juego. El primer semestre que estuve jugué 17 partidos, el otro fueron 9 porque me dio una fascitis plantar y no pude seguir compitiendo. Por eso no pude renovar el contrato.

Altibajos recientes en su carrera deportiva: El fútbol es muy cambiante, nunca hay nada escrito. Uno siempre quiere hacer las cosas bien, pero a veces no salen y no pasa por uno sino que son los momentos. Así es el fútbol y la vida. Simple está la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien. Espero aportar lo mío, que salga todo bien a nivel grupal e individual.

Lugar ideal dentro del campo: Yo me siento muy cómodo de volante 5, ahí solo en un tres en la mitad. Es mi posición más fuerte, pero en otras etapas de mi carrera lo hice más andante. Obviamente me siento más cómodo solo, incluso en las primeras fechas del torneo anterior comencé jugando ahí y lo estaba haciendo muy bien. Fui destacado en varios partidos hasta que llegó la lesión y no pude jugar más.

Nueva ilusión con Águilas

Sueño de ser campeón con Águilas Doradas: Es la ambición desde arriba con su dueño, la presidenta, es el sueño de todos. Vienen haciendo las cosas muy bien. Tienen un plantel que es prácticamente el mismo, salvo que salió Kevin (Castaño). Con la ayuda del profe, que es un técnico experimentado y con recorrido por Eliminatorias, seguramente sume mucho al crecimiento del equipo.

Diferencias entre Lucas González y César Farías: Es muy diferente. El juego de Lucas (González, anterior DT) era de mucha posesión, pero creo que a Águilas también se le podía hacer daño. Se defendía con la pelota y lo hacía muy bien, creo que es el mejor equipo que jugó el semestre anterior, pero lastimosamente no pudieron culminar eso en los cuadrangulare para lograr el paso a la final. Este (Farías) es un director técnico que parte desde el orden, a partir de su experiencia por haber sido campeón en diferentes países. Le apuesta más al tema del orden, sin quitar la tenencia, que es algo que caracteriza a este equipo. Él dijo que no va a cambiar nada de lo bueno que vienen haciendo los muchachos, pero sí quiere aportar al tema de la agresividad e intensidad al no tener la pelota y la fase de recuperar el balón. Eso fue lo que en su concepto ya pudo evaluar y es lo que estamos entrenando para mejorar.