Daniel Ossa: “Por la ciudad y el rival de patio que tenemos, es necesario salir campeón”

Independiente Medellín fue uno de los primeros equipos en iniciar trabajos de pretemporada teniendo en cuenta que tendrá que afrontar el repechaje de la Copa Sudamericana ante San Lorenzo de Argentina, buscando el cupo en los octavos de final ante Sao Paulo. Lo positivo para el cuadro antioqueño es que ya se encuentra realizando los preparativos bajo el mando del nuevo entrenador, el uruguayo Alfredo Arias.

En El VBar de Caracol Radio, el presidente de la institución, Daniel Ossa, se refirió a la actualidad del equipo, la manera en la que se produjo la contratación del uruguayo y la conformación de la plantilla para afrontar un nuevo semestre en el cual el objetivo será saciar la “sed” de título que tiene el club.

Sobre la llegada de Arias, que tenía una cláusula impuesta por Santa Fe para poder dirigir en otro equipo de Colombia, dijo: “El profe no tuvo ningún reparo en venir, hay un tema personal que tiene con Santa Fe y quiere manejarlo directamente. El presidente Méndez dio unas declaraciones, pero él lo quiere manejar internamente. Ya está con nosotros y es el técnico en propiedad”.

“Entre los clubes siempre ha existido buena relación, no hay ningún problema y ellos pueden preguntar por los jugadores y se puede ver como un intercambio, el profe tendrá su tema interno y estamos pendientes para ayudarlo en lo que sea”, agregó al respecto.

Asimismo, volvió a referirse a la salida de David González, asegurando que no se arrepienten de la decisión que tomaron antes de terminar el ‘todos contra todos’. “Lo hablé con Arias y él lo expresó. Los técnicos tienen cargos efímeros, y tenemos que dar resultados, cuando no están los puntos y los partidos se enrarecen, es muy difícil sostener los cuerpos técnicos. Sentimos que tomamos una decisión en el momento que había que tomarla y no sé si sean acertadas o no. Nosotros pudimos avanzar a los ocho cuando no estábamos clasificados”, comentó al respecto.

Sobre los objetivos que tiene el equipo con la llegada de Arias, un técnico campeón en tres oportunidades en el exterior, mencionó que: “tenemos sed de triunfo, de dar la vuelta. La derrota con Pereira nos dejó una herida muy fuerte porque habíamos hecho un trabajo espectacular y nos merecíamos esa estrella. Necesitamos estar en otra final, avanzar en Sudamericana puede ser muy ilusionante, es un rival muy duro, viene haciendo las cosas bien, pero tenemos buenas individualidades, nos hace falta hacer más equipo, el día que podamos hacer más equipo vamos a lograr los objetivos. En este equipo, por la ciudad que estamos y el rival de patio que tenemos, se hace necesario salir campeón”.

Finalmente, hizo un balance de las contrataciones que se han hecho hasta el momento, esperando que, con la eventual firma de Anderson Plata, quede “listo” el plantel de cara al segundo semestre.

“Trajimos a Diego Moreno de Envigado, a Layser Chaverra, Brayan León, que estamos solucionando un tema con Junior, había un canje ahí y al ellos devolver a Víctor Moreno, estamos solucionando, pero Brayan está entrenando con nosotros. Estamos pensando en algo para la parte de adelante. Estamos tratando de cerrarlo (a Plata), es un interés real, estamos en los detallitos a ver si somos capaces de traerlo. El profesor va a mirar esta semana; yo creo que estamos muy listos. Con Ortiz en la defensa y concretando lo de Plata, ya estamos listos”.

