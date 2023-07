¿Cómo solicitar una licencia por luto? Días y más de este trámite

La pérdida de un ser querido es un momento difícil y doloroso en la vida de cualquier persona. En reconocimiento a esta situación, el código sustantivo del trabajo en Colombia establece el derecho a una licencia por luto para los trabajadores que experimentan el fallecimiento de determinados familiares cercanos.

Duración de la licencia por luto

La licencia por luto, tal como lo establece el inciso primero del numeral 10 del artículo 57 del código sustantivo del trabajo, tiene una duración de cinco (05) días hábiles. Es importante tener en cuenta que se trata de días hábiles, lo que implica que no se incluyen los domingos ni los días festivos.

Alcance de la licencia por luto

La licencia por luto se aplica a diversos familiares cercanos del trabajador. Según la legislación laboral colombiana, se concede esta licencia en los siguientes casos:

Fallecimiento del cónyuge o compañero permanente.

Fallecimiento de hijos.

Fallecimiento de padres.

Fallecimiento de hermanos.

Fallecimiento de abuelos.

Fallecimiento de nietos.

Fallecimiento de suegros.

Requisitos para otorgar la licencia por luto

En caso de que un trabajador deba hacer uso de la licencia por luto, no se exigen requisitos o documentos previos para su otorgamiento. Basta con la comunicación escrita o verbal del trabajador para que se le conceda la licencia. Sin embargo, la ley otorga al trabajador un plazo de 30 días calendario para presentar los documentos que acrediten el fallecimiento y el parentesco con el familiar fallecido.

Documentos requeridos

Para respaldar el otorgamiento de la licencia por luto, el trabajador deberá adjuntar los siguientes documentos:

Copia del certificado de defunción del familiar fallecido.

Registro civil de nacimiento del fallecido y, en caso de ser necesario, del trabajador.

Copia del certificado de matrimonio civil o religioso en el caso del fallecimiento del cónyuge.

Documento notariado sobre convivencia en el caso de la pérdida de un compañero permanente.

Dependiendo del familiar fallecido, podrían requerirse uno o varios documentos adicionales.

Momento para otorgar la licencia por luto

El objetivo principal de la licencia por luto es permitir al trabajador estar presente con su familia durante el proceso posterior al fallecimiento de un familiar. Por lo tanto, se entiende que tan pronto el trabajador tenga conocimiento del fallecimiento, debe notificar a su empleador para obtener la autorización de la licencia.

Es importante tener en cuenta que la ley no establece un plazo específico para otorgar la licencia por luto. Lo que se establece es un plazo para presentar la documentación que acredite el fallecimiento, el cual debe hacerse dentro de los 30 días calendario posteriores al otorgamiento de la licencia.

Consecuencias de no cumplir con los requisitos

Si el trabajador no cumple con los requisitos o no presenta la documentación requerida, la licencia remunerada por luto no procederá. En este caso, el empleador está facultado para descontar los días de licencia otorgados sin derecho del salario del trabajador, ya que se consideraría un uso indebido de los beneficios laborales.

Además, si el trabajador se tomó la licencia por luto engañando al empleador al afirmar el fallecimiento de una persona que no le otorga el derecho a esta licencia, podría estar sujeto a una sanción disciplinaria por parte del empleador.