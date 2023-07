Ramón Jesúrun: no se puede vender de la misma manera el fútbol masculino que el femenino

Ramón Jesurún en diálogo con Diario AS Colombia habló sobre el fútbol colombiano, la Selección, el fútbol femenino y lo que viene en el futuro como el Mundial de Fútbol Femenino Sub 20 en 2024.

En la entrevista afirmó que el fútbol femenino apenas está comenzando en el país y que aún no tiene la misma popularidad que el masculino, razón por la que la empresa privada no invierte en él, porque no ve rentabilidad.

“El fútbol femenino es muy joven, que hoy comercialmente no está arraigado todavía. Fíjese lo que está pasando con el Mundial de Australia, el presidente de la FIFA lo contó en el Congreso donde las empresas de TV ofrecieron ridículas sumas para adquirir los derechos, los patrocinadores también”, explicó Jesurún.

Agregó que: “Todo el mundo dice ‘igualdad de género’, es una palabra muy linda y en la que estamos de acuerdo. Pero desde el punto de vista comercial es imposible pretender vender desde lo económico de la misma manera el fútbol masculino que el femenino”, argumentó el Presidente de la FCF.

Mundial Femenino Sub-20 en Colombia

Hace unos días se conoció que el Mundial del otro año se disputará en territorio colombiano. Jesurún comentó que después del subcampeonato Sub-17 se empezó a trabajar para conseguir la sede del Mundial Sub-20.

“Es una mezcla de hacer una propuesta oficial, mostrar infraestructura para realizarlo y buscar el aval del Gobierno en caso de que haya receptividad por parte de la FIFA”, explicó Jesurún.

Sobre las ciudades que podrían ser sede para la cita orbital, confesó que: “Tenemos cartas de varios alcaldes que están interesados. Hay que definirlo este año. Ciudades como Cali o Bogotá van a ser sedes indudables. No sé las demás. Creo que necesitamos 4 estadios, pero ya definiremos con la llegada de directores de competencia de la FIFA para ver qué es lo más conveniente para la logística y el manejo de dicho evento”.