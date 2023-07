Mario Duarte se aventura en las tablas con “Oíramarío”

Bogotá

El actor y cantautor, Mario Duarte presenta su obra ‘Oíramarío’, en el Teatro Nacional de la 71, un viaje y una travesía de diferentes momentos de su vida, mostrando su faceta como autor e interprete con su guitarra, acompañado del piano y la percusión, donde el formato pasa de monólogo a concierto, las canciones se convierten en el vehículo que registra la esencia y el paso por una época que a veces extrañamos y otras veces despreciamos.

En Caracol Radio, Mario Duarte sobre cómo nació ‘Oíramarío’ dice, “estaba en una reunión, hablando con unos amigos de que los actores tenemos ese reto, que debemos hacer nuestros espectáculos unipersonales, yo he trabajado con mucha gente en procesos colectivos, de eso he vivido y eso hago, pero tenía ese reto ahí, me decía tengo que hacerlo y se me dio la oportunidad de cristalizarlo, le mostré a Nicolás Montero el director artístico del Teatro Nacional la idea y le gustó”.

Este viaje íntimo y cautivador de Duarte abarca una amplia gama de géneros musicales, del Rock hasta el Vallenato, desde la Ranchera hasta los Boleros y desde la Balada hasta la Salsa, así se conforma una especie de algoritmo musical que introduce a los asistentes en el espíritu de un tiempo pasado, además el artista, dispuesto a ser sincero con el público, pero, más importante aún, consigo mismo, presenta una historia hecha de canciones que en últimas quiere ser una canción en sí misma.

‘Oíramarío’ es un viaje musical en el Teatro Nacional de la calle 71, donde Mario comparte su talento como compositor y su profunda conexión con cada una de las canciones interpretadas. Una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música y aquellos que deseen sumergirse en los recuerdos de una época llena de emociones que llega el 4 de julio los días martes y miércoles. Más información en www.teatronacional.co/oiramario y redes sociales como @Fteatronacional.