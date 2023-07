Jesurún: La eliminación de Qatar no la merecíamos, pasaron cosas insólitas durante 4 años

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), habló con César Augusto Londoño para el Diario AS Colombia sobre temas álgidos relacionados a la Selección Colombia: la “dolorosa” eliminación del Mundial de Qatar 2022, la salida de José Néstor Pékerman y el naciento proceso de Néstor Lorenzo.

Para el directivo, el seleccionado nacional va por buen camino y confía en regresar a la cita mundialista que le fue esquiva durante los procesos de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

Recientes procesos en Selección Colombia

Salida de José Néstor Pékerman: Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pékerman es el que dice “no quiero seguir” y si no quiere seguir, pues no sigue. Nunca le dijimos a Pékerman que no seguía. Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Nos dijo en nuestra sala de juntas: “Muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia”, y no continuó.

Eliminación de Qatar 2022: La eliminación de Qatar, sin duda alguna, fue muy dolorosa porque no lo merecíamos, futbolísticamente teníamos todo para llegar. Pero pasaron cosas insólitas durante estos cuatro años. La más grave de todas fue que durante siete partidos no marcamos un gol. Lo más grave es que con un solo gol en cualquiera de esos juegos, hubiéramos llegado al Mundial. Creo que es la eliminación más insólita de cualquier equipo en el mundo, uno solo que hubiéramos convertido nos hubiera llevado a Qatar. Pero el dolor que me causó eso me duró bastante tiempo y todavía me duele.

Balance de Reinaldo Rueda: El informe de Rueda se resume en esto. Inexplicablemente los jugadores regresaban a sus equipos luego de haber jugado con la Selección y a los 3 días convertían goles. Pero es el juego, quiso la vida que sucediera, doloroso, pero las lágrimas ya se secaron porque no podemos quedarnos enterrados y estamos optimistas para que volvamos a tener este poderío que tuvimos los 8 años anteriores.

Esperanzador proceso con Néstor Lorenzo: Néstor encarna lo que pretendíamos nosotros luego de lo de Qatar. Una persona seria, buen ser humano, líder. De gran conocimiento del FPC por obvias razones. Con experiencia como número uno, tuvo experiencia en Mundial como jugador y DT por los procesos en Brasil y Rusia con nosotros y encarnaba lo que nosotros pretendíamos. En eso el Comité fue tajante y nos apoyó en que el hombre era Néstor Lorenzo.

Mundiales en Colombia

Sede del Mundial Femenino Sub-20: Lo primero es buscar el torneo apropiado. La FIFA tiene 211 federaciones afiliadas y todas quieren mundiales. Es una mezcla de hacer una propuesta oficial, mostrar infraestructura para realizarlo y buscar el aval del Gobierno en caso de que haya receptividad por parte de la FIFA. Después del Sub-17, en el que llegamos por primera vez a la final de un Mundial a través de nuestras muchachas, en el Comité Ejecutivo se nos ocurrió buscar el Mundial Sub-20 que son las mismas niñas. A la FIFA le gustó y llegarán en los próximos días. Colombia genera mucha simpatía a nivel internacional, nos quieren más afuera que nosotros mismos aquí adentro. Finalmente se logró. Se hizo la propuesta y aceptaron que la sede fuera Colombia.

Sedes del Mundial Sub-20: Estamos por decidirlo. Tenemos cartas de varios alcaldes que están interesados. Hay que definirlo este año. Ciudades como Cali o Bogotá van a ser sedes indudables. No sé las demás. Creo que necesitamos 4 estadios, pero ya definiremos con la llegada de directores de competencia de la FIFA para ver qué es lo más conveniente para la logística y el manejo de dicho evento.

Sueño de organizar un Mundial Masculino de Mayores: Próximamente no. Tenemos que decidir el Mundial 2030 y queremos que Uruguay lo haga porque se conmemoraría los 100 años de la primera Copa del Mundo allá mismo. Estamos haciendo duro lobby para lograrlo. Hay simpatía por Sudamérica, pero hay otras candidaturas muy bravas como la de España y Portugal. Nos hablan que de pronto Arabia Saudita estaría interesado después de la experiencia de Qatar. No hay un reglamento que establezca que se lo den a una Confederación diferente cada 4 años. Y con el formato de 48 equipos va a ser muy difícil que un país pueda hacerlo solo, tendríamos que asociarnos con países hermanos: Perú, Ecuador, Venezuela. Estoy hablando muy en borrador.

Mundial fallido en 1986: Si hubo un error histórico, no del fútbol sino del país, fue haber desechado el Mundial del 86 y en la FIFA aún no nos lo perdonan. Dicen que tenemos el honor de ser el único país que ha despreciado un Mundial de fútbol y nosotros dizque para hacer escuelas y hospitales. Qué error histórico el que cometimos de declinar un Mundial de fútbol cuando las exigencias en esa época eran mínimas; hoy son terribles. A México se lo dieron un año antes sin problema, aunque tenían la experiencia del 70.