‘Copa Vacía’ Esta es la letra de la nueva canción de Shakira ¿Más pullas a Piqué?

Tras su separación, Shakira parece estar pasando por uno de los mejores momentos de su carrera musical. La colombiana no deja de sorprender con éxitos musicales, en donde además de exponer sus sentimiento y utilizar las melodías como vehículo para expresarse, ha dejado ver su versatilidad.

Ahora, lanzó ‘Copa Vacía’ una esperada canción junto al artista de música urbana Manuel Turizo. Con temática ambientada en el cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, ‘La Sirenita’, las estrellas colombianas, lanzaron la canción que ya es tendencia #1 en Youtube y cuenta con más de 4.5 millones de reproducciones en menos de 24 horas de lanzamiento.

Entre los elementos que llamaron la atención del videoclip está el mensaje de concientización en beneficio del medioambiente. De esta manera, con una mezcla entre bachata, pop y lo urbano, los colombianos unen sus voces por primera vez.

¿Indirectas en la nueva canción de Shakira a Piqué?

Otros detalles que llaman la atención en el video, es que la letra hace apología a un amor vacío, en el que ambos se privan de atención. “Lo ves así, a este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Estas más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo”, dice la primera parte de la canción, que los fans han tomado como una indirecta a Pique.

Otra frase que llama la atención entre los seguidores de la colombiana: “No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”.

Un detalle adicional que resaltaron los internautas en redes sociales, es que casi al inicio del videoclip se ve cómo una rata olisquea alrededor de la basura cercana al personaje de Shakira, segundos que usuarios no pasaron por desapercibidos.

Incluso, hay fans que han llegado más lejos afirmando que Shakira habló de su intimidad y ventiló su vida íntima con la siguiente frase: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, es otro de los fragmentos del nuevo trabajo de la barranquillera.

Letra completa de ‘Copa Vacia’

Porque no quieres cuando yo quiero

estás más frío que el mes de enero

pido calor y no das más que hielo, oh, oh, oh

[Coro]

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre tan ocupado con tanto negocio,te haría bien, mi amor, un poquito de ocio relájate aquí en el sofá y dame tu atención, oh, oh, oh

No hay que ser poeta pa endulzarme el oído suelta el teléfono, usa tu mano conmigo sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Manuel Turizo]

Como si no sintiera nada ahora me miras tan diferente y yo nadando contra la corriente me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona reanimando un corazón que no reacciona no quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Shakira]

Tus besos son de agua salada me voy, no me calma nada te espero y me desilusionas y así no funciona Porque no quieres cuando yo quiero estás más frío que el mes de enero pido calor y no das más que hielo, oh, oh, oh

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah.