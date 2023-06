Goycochea visitó a Millonarios en Argentina: “Hay una conexión eterna con estos colores”

En medio de su preparación para el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Millonarios recibió una visita muy especial en su hotel de concentración en Buenos Aires, Argentina, el portero subcampeón del mundo en 1990 Sergio Goycochea, quien vistió la camiseta azul entre 1988 y 1990.

Goycochea, quien estuvo muy activo en sus redes sociales apoyando al cuadro Embajador durante las finales ante Nacional, compartió un momento con Álvaro Montero y Juan Moreno, actuales guardametas del equipo, y posteriormente dialogó con todo el plantel.

“Está Millonarios por Buenos Aires y cómo no voy a venir a visitar a esta camiseta, que yo digo será amor eterno siempre, porque en un momento muy difícil de mi vida confiaron en mí, fue el año que me permitió volver a la selección, después que me pasé todo lo que me pasó en Italia 90″, dijo el exportero en un video publicado por las redes sociales del club.

Goyco concluyó al respecto, enviando un mensaje a los aficionados azules: “Hay una conexión eterna con estos colores, a todos los Embajadores un abrazo gigante. Eternos”.

Sergio Goycochea llegó a Millonarios en 1988 procedente de River Plate. El argentino defendió el arco azul en la polémica eliminación ante Atlético Nacional en la Copa Libertadores del 89. Su buen desempeño en Bogotá lo llevó a la selección Argentina que disputó el Mundial de Italia 1990, siendo el arquero titular y gran figura en la clasificación a la final, donde posteriormente cayeron ante Alemania.

Millonarios visitará este jueves a Defensa y Justicia en la última fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. Con un triunfo el cuadro azul avanzará a octavos de final; mientras que con el empate accederá los playoffs.