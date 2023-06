Imputación a coronel en retiro no tendría vínculo directo con el homicidio de Lucas Villa

Pereira

Sidssy Uribe, hermana del líder estudiantil asesinado durante el paro nacional del año 2021 en Pereira, detalló que la imputación al coronel en retiro del Ejército Hesnard Eduardo Ramírez, fue por emitir mensajes que al parecer amenazaban e intimidaban a los manifestantes, además buscaría invalidar la labor que ejercían líderes como Lucas Villa en medio de las protestas. Asegura que las indagaciones del ente acusador no estarían vinculadas directamente con el caso del ataque sufrido por su hermano en el viaducto de la capital de Risaralda.

Uribe agrega que dicha imputación podría hacer parte de una estrategia que buscaría mostrar resultados, sin embargo, estos no corresponderían a evidencias certeras y contundentes sobre los responsables del crimen de Lucas Villa.

En medio de su intervención, mencionó que el coronel en retiro ya había estado vinculado a una investigación sobre el asesinato de una mujer indígena embarazada en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en el año 2012.

De esta manera, Sidssy expresa que a pesar de que la Fiscalía General ha mostrado algunos resultados, la investigación sobre el asesinato de su hermano avanza de manera lenta, y aún no se tienen avances importantes que permitan conocer la verdad sobre los responsables del atentado que cobró la vida de Lucas Villa el 5 de mayo del 2021.

Según se conoció en los últimos días, para la fecha en la que se habrían emitido los mensajes, el ex oficial ya no estaba al frente de la Unidad Militar, por lo que no existe claridad por parte de la Fiscalía General para conocer si los textos fueron emitidos desde su teléfono personal o uno adjudicado por el Ejército Nacional.