Guimaraes: Salimos con la frente en alto, por más que quieran cuestionar nuestro trabajo

Alexandre Guimaraes, técnico saliente del América de Cali, expresó su deseo de querer continuar en el equipo en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, respondió a algunos comentarios de Tulio Gómez, máximo accionista del club, y aseguró que cumplir un tercer ciclo al frente de la institución en un futuro es algo “muy difícil”.

¿Cómo se dio su salida?

“Me quedé unos días más en Cali, tal y como se lo había dicho al presidente, Mauricio Romero, me iba a quedar dos o tres días más esperando alguna reunión o un comunicado, al no tener el mismo, ya me vine para la casa y el jueves me llamó Mauricio, donde me comunicaba a mí y a mi representante de la decisión de no prologar el contrato que termina en julio. Yo más o menos intuía que podía pasar, cada quien a hacer su camino”.

¿Quería continuar?

“Por supuesto, mi cuerpo técnico y yo, mis auxiliares, todos siempre expresamos que queríamos seguir en el club para completar un trabajo que a nuestro criterio ha sido una de las mejores puestas en escenas mías con un equipo y eso costó. Cuando agarramos al equipo en abril del año pasado estaba en ruina, lo reconstruimos, le dimos uan cara, una cara que fue afectada por primero y antes que nada los jugadores, y eso fue contagiando a la hinchada y fuimos obteniendo muchos resultados que confirmaba que íbamos por buen camino sobre esa línea. Después hay circunstancias que te hace ganar y perder y que están fuera de tu control. Los que estamos en esto hace muchos años sabemos que uno no debe mirar la mancha en la pared y eso es lo que nosotros esperábamos en terminos de análisis, pero si el análisis fue tan corto, con tan poca profundidad, pues teníamos que aceptar la decisión de los propietarios”.

¿Cuál fue la mancha en la pared?

“Hay un cuestionamiento sobre decisiones tácticas y técnicas, lo cual, viendo la cantidad de minutos a jugadores jóvenes, producción de goles, romper muchos paragdimas, por ganar o perder, la cuestión del fútbol siempre pasa también por una situación de contagio emocional que un grupo de jugadores y cuerpo técnico va logrando hacer para ganar el respeto de sus adversarios y contagiar a la hinchada. Hay cosas que nosotros hicimos que se ven fáciles y gente que no ha estado en el fútbol toda su vida no entiende y le cuesta aceptarlo, y los números nuestros fueron fantásticos”.

“América tenía desde el 2019 que no tenía más de 8.000 abonos, tenía 28 años que no metía cinco goles en el clásico, tenía cualquier cantidad de años, 11 o 12, de romper paradigmas que no podía ganar en Pasto en el DIM, etc, que tuvo un promedio de asistencia, después de muchos años, de 23.000 personas, por ahí. Entonces ¿Qué más?, lo otro ya son cosas totalmente inmanejables para nosotros”, añadió al respecto.

Sobre lo que dijo Tulio de los juegos ante Millonarios

“Nosotros estábamos muy contrariados en que la serie contra Millonarios fue tan pareja, los dos partidos y lo reconoce el mismo cuerpo técnico de Millonarios, que las circunstancias del fútbol te hacen en esta oportunidad le dio la victoria a ellos y no a América, pero son circunstancias. Con la nómina que teníamos, yo solo tengo que agradecer a los jugadores, porque hay posiciones en las que nosotros estábams muy cortos y no teníamos el reemplazo para un partido de ese nivel. Para hacer ese tipo de aseveraciones hay que estar más empapados del día a día y de lo que está pasando en el club, eso lo conocía la Secretaría técnica, pero si ya eso a él no le llegaba en sus informes tampoco puedo hacer nada yo”.

¿Lo contactaron de Santa Fe?

“No hubo ningún contacto con nadie, ni conmigo ni con mi representante, en eso nosotros somos muy respetuosos. Primero porque yo estaba contratado, respeto a todos mis colegas y si yo estoy contratado no puedo hablar de otro equipo y eso mi representante sabe muy bien cómo manejo esas cosas. Pero nunca hubo acercamiento de la gente de Santa Fe, hubo sí acercamiento, como lo dije en la última rueda de prensa de un equipo muy importante en Conmebol, afuera, pero tenía que darse el asunto inmediatamente. Le dije a mi representante que nada que ver, que yo no iba a dejar al América así y que nuestra intención era quedarnos en América. Ahora ya es otro tema y ya veremos, al rechazar esa opción, a partir de ahora que pasa. Queda tiempo, yo personalmente necesito, fueron 15 meses donde salimos con la frente en alto, salimos con la frente en alto por más que quieran cuestionar nuestro liderazgo y formas de trabajar. En el fútbol tú tienes reconocimiento de varios frentes, pero si lo tienes de los jugadores y de la hinchada para la cual trabajas, eso ya es un ingrediente que, para mí, y de mucha parte de prensa de Colombia, con eso ya yo estoy en casa muy tranquilo”.

¿Habrá un tercer ciclo en el América de Cali?

“No, muy difíciil, en la vida no hay imposibles, pero es muy difícil”.