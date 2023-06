Expresidente Uribe: La reforma laboral crea pánico a la generación de empleo

El expresidente Alvaro Uribe llegó a Barranquilla para liderar una ‘firmatón’ de consultas populares en contra de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro. En su discurso arremetió contra la reforma laboral, la inseguridad y las drogas.

A las 4 de la tarde, el expresidente inició un recorrido por Barranquilla, en zonas comerciales del centro y norte de la ciudad, donde defendió la iniciativa con la que se busca proponer cambios en las reformas laboral, pensional y de salud; además de promover un consulta para decirle no al consumo recreativo de la marihuana.

Durante su intervención, ante cientos de comerciantes y ciudadanos, arremetió contra la reforma laboral y la situación de seguridad que ha provocado las drogas.

“La reforma laboral, en lugar de crear más posibilidades para que haya más negocios, como los negocios organizados que hay aquí en este centro comercial, la reforma laboral crea pánico a la generación de empleos, destruye el empleo”, dijo Uribe.

Uribe propone que se lleve a cabo un plan quinquenal de mejoramiento de los ingresos de los trabajadores, así como retomar la propuesta de la prima adicional para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Durante su intervención, también aprovechó para hacer un llamado a alcaldes y gobernadores para garantizar la seguridad y evitar que menores se pierdan en la droga, al referirse a la propuesta que no logró avanzar en el Congreso, de legalizar el uso recreativo del cannabis.

“Qué tal lo que querían hacer de enmarihuanar a los papás para dejarlos sin autoridad para orientar debidamente a los niños”, dijo el expresidente, al confesar que se alegró al darse cuenta que no se logró avanzar en la propuesta de legalización.

Finalmente, se refirió a la preocupación si sigue creciendo el negocio de la droga, como ha venido sucediendo desde el gobierno de Santos, al que aprovechó para lanzarle críticas.

“Santos estaba teniendo éxito con las políticas nuestras, pero yo no sé qué le pasó, lo embriagó el éxito” y agregó que aunque el expresidente Duque desaceleró el crecimiento de la producción de droga, no lo frenó “El gobierno Duque por razones que respeto, desaceleró el crecimiento pero no lo paró. Y no voy a hablar por respeto, pero yo hubiese hecho una cosa diferente”, puntualizó.

El expresidente continuará su recorrido en Barranquilla, durante este sábado, para seguir promoviendo la recolección de firmas en el norte de la ciudad.

