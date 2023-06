¿Cuál es el motor para la integración económica entre Colombia y Venezuela?

Este miércoles 21 de junio se llevó a cabo el foro ‘Desafíos de Venezuela’ organizado por Prisa Media en la Torre Atrio, en Bogotá, en el que cuarenta voces expertas analizaron el panorama de las relaciones entre Colombia y Venezuela a partir del comercio, la atención humanitaria en la frontera y las posibilidades energéticas como puntos centrales.

Durante el encuentro, los presentes reconocieron la disposición que el Gobierno actual está demostrando para alcanzar una normalización de las relaciones diplomáticas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo German Umaña señaló que, si bien los modelos económicos y políticos entre países son diferentes, d la reactivación de los canales comerciales ha sido un punto de encuentro crucial entre países.

“El capital no es plastilina. El dinero no se traduce de inmediato en posibilidad de desarrollo. Las máquinas que estuvieron paradas por tanto tiempo no pasan a ser inmediatamente productivas”, puntualizó, haciendo referencia a que esa estabilización de las relaciones comerciales es progresiva.

La cartera ministerial espera finalizar el mandato con un flujo económico de unos 4.000 millones de dólares. El intercambio comercial con Venezuela tuvo su pico más alto en 2008, con un valor superior a los 6.000 millones de dólares. Hoy la cifra está muy por debajo: se registran solo 632 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios, según María Luisa Chiappe, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana. Sin embargo, para ella esto “representa todo un logro teniendo en cuenta que veníamos de nada”, comentó.

Prisa Media convocó a cuatro de los cuarenta asistentes dal gran foro ‘Logros y obstáculos en la nueva relación bilateral’ para conversar más a fondo los impactos que la reapertura de la frontera ha tenido en la economía y, además, en la situación humanitaria de los migrantes.

El encuentro contó con la participación de Juliana Villegas, vicepresidenta de exportaciones de ProColombia; Carolina Cortés, vicepresidenta de relaciones corporativas de Avianca; Claudia Linares, directora jurídica de Colfecar y María Luisa Chiappe, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana.

Reviva el análisis del foro sobre los desafíos entre Colombia y Venezuela en esta transmisión: