Tres sedes del DATT siguen habilitadas para tramitar renovación de licencias en Cartagena

Un total de 10.957 licencias de conducción, de 56.000 que se vencieron el 20 de junio, fueron renovadas en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, al finalizar el plazo otorgado por el Ministerio de Transporte, para la actualización de este documento. Desde el organismo de tránsito se hicieron jornadas especiales para permitir que los usuarios se acercaran a realizar su trámite.

El DATT habilitó ventanillas adicionales en la sede Manga, y en Espinal, donde tradicionalmente solo se atiende inmovilizados, se habilitó un espacio para el trámite de renovación de licencia de conducción. El pasado lunes festivo, 19 de junio, la sede de Manga abrió sus puertas para atender, exclusivamente, este trámite.

¿Qué sigue?

Los conductores que no alcanzaron a renovar su licencia pueden hacerlo ante la autoridad de tránsito, pero mientras no actualicen su licencia, no podrán conducir, y si lo hacen se enfrentan a sanciones por infringir el Código Nacional de Tránsito y su vehículo puede ser inmovilizado.

Las sedes del DATT Espinal, Manga y Ronda Real, continuarán atendiendo el trámite de renovación de licencia de conducción, en el horario de 8:00 a.m. a 12.30 p.m. y de 2:00 a 4:30 p.m.

¿Quiénes deben renovar?

Las licencias que tienen estas características:

• Vencimiento fue entre el 1 y 31 de enero de 2022

• Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice INDEFINIDO

• Si su licencia no tiene una fecha de vencimiento

Requisitos para tramitar renovación de la licencia de conducción:

• Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

• Contar con el documento de identidad original (Llevar fotocopia de la cédula).

• Haberse hecho el examen físico, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y sus resultados incorporados al RUNT.

• Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.

• Cancelar el valor de la licencia en el organismo de tránsito.