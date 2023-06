“Más de $3.5 billones en giros están atrasados en sector salud”: presidente de la ANDI

Cartagena

En el marco del Foro de Salud, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Máster, alertó sobre una alta suma de recursos que no han sido girados y que representan un retraso considerable para el sector salud, sin incluir el copago.

“En estos momentos tenemos contabilizados más de $3.5 billones en giros que están atrasados en el sector salud sin incluir el copago, del todavía no sabemos cuánto es. Colombia no puede perder este año no puede perder todos los meses en términos de poder seguir avanzando. En el término de salud tenemos muchos puntos que debemos seguir mejorando, pero cada mes que no pasa nada podemos poner en peligro el desarrollo y el futuro del sistema”, reiteró.

El dirigente gremial hizo un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, a tener en cuenta las opiniones de los diferentes sectores frente a la reforma a la salud y aseguró que esta discusión tiene un componente ideológico.

“Nos hemos metido en esta gran discusión que tiene un componente ideológico muy fuerte y no hemos hecho muchas cosas que deberíamos estar haciendo en estos momentos. Este año no puede ser un año perdido en términos de salud, en términos de que tenemos que seguir mejorando. En esta discusión en la que ya llevamos un año y no están pasando cosas nuevas, es más, tenemos temor de que en términos financieros haya escasez de recursos para el servicio que tenemos que prestarles hoy en día a los pacientes, a los recursos que tienen que recibir las IPS, que no se pueden atrasar”, puntualizó.