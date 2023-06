Marcelo Gallardo rechazó la oferta de Olympique de Marsella

Hace unos días se conoció que Marcelo Gallardo llegaría a dirigir el Olympique de Marsella. Sin embargo, hoy se hizo público que el entrenador le habría dicho que no al equipo francés.

No se llegó a un acuerdo entre las partes, según confirmaron desde el propio equipo, y el Muñeco seguirá evaluando posibilidades para continuar su carrera como entrenador, pues no dirige desde su salida de River Plate a finales de 2022.

La noticia la hizo pública el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales: “Marcelo Daniel Gallardo NO será el entrenador de Olympique de Marsella. Desde el club me confirman que el entrenador rechazó la propuesta y no asumirá en el cargo”, publicó.

Gallardo estuvo unos días en Europa junto a su hijo Nahuel, en los cuales aprovechó para ver la final de la Champions League y decir presente en el Roland Garros. Luego de esto, volvió a Argentina para ver a su hijo Santino en las inferiores de River.