Daniel Cataño: “Vamos a quedar campeones por fe”

Alberto Gamero logró clasificar a Millonarios a su tercera final desde que dirige al equipo, el cuadro capitalino venció 2-1 a Deportivo Independiente Medellín en El Campín y aseguró su cupo al duelo decisivo, en donde enfrentará a Atlético Nacional en el que será el clásico más importante de la historia.

El partido en Bogotá fue emocionante de principio a fin, la visita tuvo la primera opción clara del partido, pero Millonarios no se quedó atrás y buscó abrir los espacios. Los goles llegaron en la segunda mitad, al 51′ Andrés Llinás puso el primer grito de gol para los más de 33 mil hinchas que colmaron El Campín.

Con el gol a favor el cuadro embajador fue por más, se juntaron David Mackalister Silva y Daniel Cataño, quien con un sombrero en el área sobre Andrés Cadavid, definió de primera y venció a Mosquera Marmolejo a los 63 minutos con un auténtico golazo anotó el 2-0.

Sobre el gol que aseguró a Millonarios en la final, Cataño mencionó que: “uno aprende a conocer a los compañeros y cuando Macka recibió el balón yo ya sabía que me podía dar un pase por encima, me lo tiró preciso, logré pararla bien, evadir al central y luego definí cruzado porque sabía que el arquero era bueno, era rápido y tocaba definir duro”.

La ley del ex casi nunca falla y anoche en El Campín se hizo presente, sin embargo, pese al cariño que le tiene Cataño a su exequipo, signficó mucho anotar en este partido tan determinante: “más que hacerle el gol a Medellín fue lo que significaba el gol para Millonarios, creo que es un gol muy valioso que nos dejaba ahí prácticamente en la final”.

Finalmente, reconoció que tiene confianza plena en el equipo y en poder salir campeón de Liga con el cuadro azul, “vamos a quedar campeón por fe, a eso le vamos a apuntar, por el respeto a los rivales, por fe yo siempre he hablado así yo no busco revancha, yo sé al Dios al que yo sirvo, y Él me va a poner en lugares de privilegio”, sentenció Cataño en la zona mixta del estadio El Campín.

Un héroe bajo los tres palos

La tarde de sábado fue especial para un hincha y canterano de la institución, Juan Moreno tuvo que ponerse los guantes y ocupar el puesto de Álvaro Montero, quien se encuentra en Europa con la Selección Colombia disputando los amistosos de la fecha FIFA de junio.

“Desde que llegué a Millonarios, recordé que la gente siempre me apoyó, incluso en el 2021 que tuve muchos altibajos la gente siempre estuvo conmigo y hoy (sábado) no fue la excepción, la verdad que sentía que tenía que corresponderle a todo ese positivismo que se hablaba durante la semana, soñaba con un momento así desde hace mucho y más del equipo del que soy hincha”, sentenció Moreno.

Además, reconoció que escuchar a todo el estadio corear su nombre significó mucho para él: “fue algo muy especial la verdad, eso no lo compra ni todo el oro del mundo, desde que salí a calentar me estaban coreando”.