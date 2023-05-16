Familia de Eudaldo Díaz pide actuación de la Justicia tras confesión de Mancuso

Mancuso durante la audiencia desde Georgia (Estados Unidos). Foto / JEP

Sincelejo

Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde de El Roble Eudaldo Díaz Salgado, pidió acciones legales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La petición se da después de que el excombatiente mencionara al exmandatario durante su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Fue una solicitud directa... Creo que fue del gobernador --no recuerdo con exactitud en este momento-... Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad, y nosotros lo matamos”, resumió Mancuso.

Para el hijo de la víctima, esa es una confesión suficiente para inferir la coautoría de Uribe en el crimen.

“Pido a la Justicia nacional e internacional, si es del caso y si es necesario, para que realice las labores correspondientes para judicializar al señor Álvaro Uribe para que responda por el crimen de mi padre (sic)”, sostuvo Díaz, en diálogo con Caracol Radio.

Mancuso anunció que se referirá, de manera reservada, a otros aspectos de crímenes contra funcionarios judiciales ocurridos en Sucre, como el de la fiscal Yolanda Paternina y los investigadores del CTI asesinados en San Onofre.

La audiencia continúa este martes, 16 de mayo, desde Georgía (Estados Unidos).

Tras la mención, Uribe se pronunció en Twitter.