La FLIP solicitó a la Fiscalía no dilatar la audiencia entre Coronell y Uribe

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) solicitó a la Fiscalía no dilatar la audiencia de conciliación entre el periodista Daniel Coronell y el expresidente Álvaro Uribe, asegurando que aplazar la fecha de la audiencia puede llevar a que la investigación se archive, tal como sucedió con otro proceso en el 2016.

Así mismo, la fundación expresó que “la defensa de Uribe está usando maniobras dilatorias y la Fiscalía está cediendo a estas pretensiones al aplazar la audiencia sin fijar una nueva fecha”, añadiendo que el expresidente, al acusar a Coronell de narcotraficante, causó un daño al periodista que perjudica la credibilidad de su trabajo.

Finalmente, le solicita a la Fiscalía que fije una fecha para la audiencia y “evite dilaciones y entorpecimientos injustificados que conduzcan a la impunidad”.

La denuncia por parte del periodista contra Uribe, por Calumnia Agravada, ocurrió después de que el expresidente aseguró que Coronell tiene vínculos con el narcotráfico y debería someterse a la JEP.