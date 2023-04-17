Se destrabó el juicio en contra del abogado Diego Cadena y su socio

Diego Cadena, ¿quién es el abogado y por qué fue capturado? / Colprensa

Judicial

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que las interceptaciones entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe son pruebas legales y serán incorporadas al juicio.

Se trata de las comunicaciones que sostuvo el abogado Cadena con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que el juez Tercero de Conocimiento había descartado en el juicio que se adelanta en contra del abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar por presunta compra de testigos y fraude procesal.

El Tribunal determinó que esas conversaciones interceptadas son lícitas porque se trata de evidencias obtenidas mediante orden judicial por la Corte Suprema.

En esa misma decisión, El Tribunal Superior de Bogotá negó una petición de la defensa con la que pretendían tumbar como prueba los chats entre el abogado Juan José Salazar con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

EL CASO

Diego Cadena fue acusado porque al parecer ofreció $200 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, aparentemente para cambiar su versión y favorecer el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En cuanto al socio Juan José Salazar, el ente acusador sostiene que se prestó para coordinar los supuestos pagos a través de los familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez.