La Fiscalía acusará al expresidente Álvaro Uribe por calumnia agravada

Judicial

El próximo 17 de abril la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema trasladará el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, por el delito de calumnia agravada. La víctima en este proceso es el periodista Daniel Coronell.

En abril de 2017 a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario, dijo que “Daniel Coronell también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”. ((VER TRINO))

Entonces Daniel Coronel también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 6, 2017

Para esa época, el investigado era senador de la República y la querella se radicó ante la Corte Suprema de Justicia.

En la columna que el periodista Coronell publicó el pasado 2 de abril en la revista Cambio, cuenta que, para ese entonces, en una diligencia, el magistrado Eyder Patiño dejó solos a Uribe y a Coronell con sus abogados para conciliar. ((VER COLUMNA))

Esa reunión terminó con una sugerencia del expresidente Uribe de que sus abogados se reunieran para acordar términos de retractación.

Tres semanas después el abogado del expresidente envió una carta a la Corte diciendo que desistían de conciliar porque en ese momento Coronell publicaba pruebas de las presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve.

Con la renuncia de Álvaro Uribe a su curul en el senado, el caso pasó de la Corte a la Fiscalía.

Se afirma en la columna que, ese proceso lo tenía el fiscal Jaime Zetien, quien tenía listo el traslado del escrito de acusación, pero no lo presentó porque fue trasladado al Catatumbo.

En la diligencia del próximo lunes, la Fiscalía preguntará una vez más si hay ánimo conciliatorio, sin embargo, por los antecedentes el caso se irá a juicio.

RECTIFICACIÓN DEL EXPRESIDENTE URIBE:

El expresidente aseguró en su cuenta de Twitter que Daniel Coronel no es un narcotraficante, pero hizo énfasis que si ha sesgado y maltratado públicamente ha su familia.