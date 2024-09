Faltan 123 días para disminuir la brecha de género en participación en política en el país

Colombia

Esta iniciativa promovida por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en alianza con el Gobierno Nacional, la organización electoral y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República con el liderazgo de la Embajada de Suecia y ONU Mujeres, contó con la participación de distintas fuerzas y movimientos políticos que tienen acción hoy en el país para dar a conocer cuáles son las estrategias que ya tienen definidas para prevenir los hechos de violencia que sufren las mujeres cuando participan en política y garantizar la paridad de cara a las elecciones regionales del mes octubre.

Aunque en Colombia es obligación en que haya al menos un 30% de mujeres en participación legislativa, solo hay un 12% en la representación de las mujeres en las alcaldías y un 6% en departamentos. Es por esto que para Fabiola Márquez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, uno de los retos actuales es lograr la paridad total, lo que se traduce en superar ese mínimo legal. “La presencia de más mujeres en la democracia es el principal objetivo de estas apuestas, pero lo son también las condiciones en que estas mujeres hacen campaña política. Desde el Consejo Nacional Electoral buscamos el desarrollo de protocolos de atención a casos de violencia de género, lo que incluye el ejercicio de los liderazgos y la participación de las mujeres en política”.

Por su parte, Bibiana Aído Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia, señaló que no puede haber democracia sin igualdad, así como no puede haber desarrollo sin el liderazgo y la contribución de las mujeres, y no se puede hablar de paz total completa si no contamos con las mujeres. “Esta cuenta regresiva nos recuerda que las elecciones de 2023 tenemos esa oportunidad para disminuir una de las brechas de género más grande que existe, que es la del liderazgo y la participación política de las mujeres en los cargos de decisión“.

De acuerdo con la senadora María José Pizarro, las listas cerradas, paritarias y cremallera son el mecanismo para garantizar escenarios de participación de la mujer en política, por lo que, tras el hundimiento de la reforma política, las mujeres tendrán que enfrentar un escenario mucho más difícil de cara a las elecciones regionales.

“Tenemos una deuda inmensa con la participación de las mujeres. Hemos presentado un proyecto de ley que va a ser discutido y esperamos que sea realidad en el congreso y en la vida política de las mujeres, porque busca erradicar la violencia política contra las mujeres ofrecer herramientas importantes para su seguridad de cara a las elecciones regionales porque hasta ahora, las mujeres no tenemos ninguna herramienta para generar espacios seguros en la participación”, dijo.

Por otro lado, desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer han reiterado que para lograr el cambio este debe ser con las mujeres. “Nos hemos comprometido en tomar acciones concretas para promover y apoyar la participación de las mujeres en la política electoral avanzando con pasos decididos hacia la paridad”.

Es por esto que desde una alianza entre la Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer, la embajada de Suecia en Colombia, Escuela Superior de Administración Pública y la Fundación Hanss Seidel se estableció una escuela de formación política de las mujeres. “Ponemos a disposición la escuela de formación política de las mujeres, esta iniciativa busca brindar herramientas a las mujeres que quieren participar de espacios de liderazgo y toma de decisiones en lo político. Las mujeres ya tienen el talento, tienen experiencia y tienen un perfil con gran potencial para participar de las elecciones, nos alegra que a través de esta escuela puedan fortalecer sus conocimientos”, agregó Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia.

Finalmente, los diversos sectores políticos compartieron algunas de las estrategias que se están utilizando para incluir más mujeres en las listas, aumentar su participación y actuar frente a los hechos de violencia política.

Entre estas destacaron la conformación de comités departamentales de mujeres, el aumento de las credenciales mujeres que participan en las instituciones, la apertura de espacios de enseñanza y capacitación para las mujeres, impulsar y financiar liderazgos, garantizar el empoderamiento y la inclusión desde los territorios, conformar secretarias de género y listas a consejos y asambleas para lograr la paridad.

Así mismo reiteraron que es importante sancionar a aquellas personas que ejercen violencia contra la mujer y, ofrecer capacitaciones y acompañamiento a las mujeres para identificar los tipos de violencia y garantizar el establecimiento y cumplimiento de protocolos de atención y prevención de violencia política contra la mujer.