“La reforma a la salud tendría unos costos insostenibles”: expresidente, Uribe

Tunja

En Tunja en medio del foro “Las Regiones Vuelven al centro” en el que participan dirigentes del partico Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que su mayor preocupación es la reforma a la salud que está planteando el Gobierno Nacional, “podría generar unos cortos impagables”, expresó.

El expresidente indicó que el sistema de Salud ha logrado dar más y mejor atención a los ciudadanos que antes pagaban de su bolsillo el 55% de los costos y ahora el 16%. “El Estado y los empleadores pagan la mayor parte, el trabajador la cotización mínima y los compatriotas informales casi no pagan. Sin importar el nivel económico todos tienen derecho a los mismos servicios”, puntualizó.

Uribe indicó que ha habido corrupción en el sistema de salud y lamentó la desaparición de algunas EPS en el país: “Así como hay entidades de excelencia, ha habido corrupción y politiquería en hospitales, en EPSs privadas, estatales y cooperativas. Muchas han desaparecido”, dijo.

Asimismo, sostuvo que el gobierno anterior del expresidente Iván Duque luchó en contra de la corrupción, sin embargo, la propuesta de la reforma a la salud llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales.

“Puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPSs se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio, además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías. En monopolios estatales se aumenta el riesgo de corrupción con sobre facturación y toda clase de costos excesivos”, dijo.

Agregó que: “La reforma a la salud o el nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo, por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio. No se ve lógica ni se anticipa eficiencia en el manejo que harían esos fondos regionales estatales sobre incapacidades, remisiones, etc”.

Uribe manifestó que las buenas EPSs, que van quedando, cobran máximo 3,5% por toda su actividad, mientras que, “el monopolio estatal propuesto costaría mucho más. La EPSs deberían estar condicionadas a una certificación de excelencia”.

Señaló que existen informes que registran que el sistema presta aproximadamente 40 millones de servicios al mes, y hay meses de 60 millones de facturas, “poner esto en un monopolio estatal sería condenar al desorden y a más demoras en pagos”.