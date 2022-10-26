Mataron a magangueleño en una tienda de Santo Tomás- Atlántico

Cartagena

Un joven identificado como Diego Bohórquez Artera, de 21 años, fue asesinado en el barrio Buena Esperanza del municipio de Santo Tomás, Atlántico.

El reporte policial informa que sujetos armados llegaron a una tienda, ubicada en el sector del parque Las Caretas, y le dispararon en repetidas ocasiones al hombre. La víctima quedó sin vida en el lugar de los hechos.

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Según testigos fueron más de dos disparos los que se escucharon por lo ocurrido.

El propietario de la tienda, aseguró que el joven solo tenía 12 días de estar trabajando en el lugar. Era oriundo de Magangué y al parecer, su anterior trabajo era en un lavadero de carros en la capital del Atlántico.

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Por los recientes hechos de violencia en el municipio, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad para implementar estrategias que permitan frenar los homicidios.