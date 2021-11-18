Iván Marulanda no es traidor, pero me duele su actitud: Juan Manuel Galán

Bogotá

En diálogo con La W, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró que César Gaviria, Germán Vargas Lleras, Alfonso Valdivieso y César Pardo “son traidores del liberalismo”.

Y aunque dijo que Iván Marulanda no lo es, confesó que le duele mucho la actitud que ha tomado recientemente y las declaraciones en las que señaló que el Nuevo Liberalismo no puede ser un partido de familia, como los Char y los Gnecco.

”Compararnos a nosotros con clanes familiares regionales que han saqueado la contratación de sus regiones y que han comprado votos en todas las elecciones me parece que no es justo y además no es acertado, ni refleja la verdad de la lucha que nosotros hemos tenido. Yo no entiendo por qué él cambió de postura y por qué ahora sí nos ve como un partido de familia”, dijo.

Frente a Rodrigo Lara, señaló que debería estar en el Nuevo Liberalismo “y hoy está en otro lado”.

En el caso de Valdivieso, militante de la colectividad, respondió que en lugar de decir que no compartía el regreso del partido “hizo una estrategia para que no pudiera surgir”, mientras que César Pardo “está en el Partido Liberal”.

“Nosotros no designamos a esas personas a dedo, ellas tenían que aparecer y entre los tutelantes escogieron a esas personas de manera transitoria. Jamás nos hemos comportado como personas excluyentes”, concluyó.

Lo invitamos a escuchar la entrevista completa: