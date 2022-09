Le sale pretendiente a Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero no ha podido encontrar el mejor nivel en su segunda etapa en River Plate. El colombiano actualmente se encuentra lesionado y la diferencia marcada ha sido escasa, por lo que un cambio de aires podría ser una buena opción para el '10', que ya tendría un pretendiente.

Según información del periodista Jorge Nicola, Vasco da Gama de Brasil ya habría entrado en contactos con el entorno del jugador colombiano, al que le habrían prometido un rol mucho más importante del que ha tenido en el semestre con el cuadro argentino.

Con base en esta versión, el agente de Quintero es esperado en los próximos días en Río de Janeiro para concretar detalles, ante una negociación que se encontraría adelantada.

Le puede interesar:

El contrato del antioqueño con el equipo millonario es hasta diciembre del presente año, por lo que hay libertad para negociar directamente con el jugador. No obstante, Vasco da Gama se encuentra actualmente en la segunda división de Brasil, por lo que la eventual incorporación de Juanfer sería en caso de que el equipo logre el ascenso para el próximo año.

El volante de 29 años fue titular por primera vez en un clásico ante Boca Juniors, sin embargo, fue sustituido en el entretiempo por molestias físicas y tras una deslucida actuación. El diagnóstico fue desgarro grado 1 en el aductor izquierdo y ya se ha perdido dos juegos desde entonces.

La segunda etapa de Juan Fernando Quintero en River Plate no ha sido la espera, ya que ha jugado 29 partidos (sólo 10 como titular) y ha aportado 5 goles y 5 asistencias, a la vez que no ha podido ganarse un puesto en el once inicial de Marcelo Gallardo, por lo que un cambio de aires podría ser una buena opción de cara a regresar a la Selección Colombia.