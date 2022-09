Una carta confirmaría que Jessica Cediel tiene un amor: ¿Nuevo noviazgo? /

Cupido no deja de flechar y esta vez parece que le apuntó a la presentadora Jessica Cediel, quien publicó un lindo regalo que recibió junto a un hermoso mensaje, que mostraría que su corazón tiene nuevo dueño.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la presentadora colombiana mostró un ramo de rosas rojas que recibió junto a una carta, con un mensaje que daría a entender que lleva ya dos meses en esta nueva relación amorosa.

"Y sí. Un par de mesecitos y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuándo estoy a tu lado, mi amor...cada día que pasa le doy gracias a Dios por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado...loviu mi bebé no sabes cuánto te extraño", dice el mensaje.

Esta carta que la presentadora publicó con el fondo de la canción "You are my sunshine" de Christina Perri, junto a unos emoticones de carita de enamorada y corazones, sería la muestra de que lleva dos meses en su nueva relación con un hombre también creyente como ella y quien muy pronto sabremos quien es.