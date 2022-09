Video de Armando Benedetti aparentemente borracho no es reciente

El ex superintendente de Industria Pablo Felipe Robledo publicó un video en su cuenta en Twitter donde se ve al ahora embajador Armando Benedetti en aparente estado de embriaguez, en medio de un improvisado discurso.

En este gobierno de @petrogustavo la mayoría de funcionarios se dividen en dos: los que están borrachos y los que parecen borrachos por lo que dicen. El horror pic.twitter.com/YWXgtuIkJz — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) September 2, 2022

Rápidamente varios influenciadores de la política lo replicaron en medio de la tendencia “Borracho”, que había empezado horas atrás por otro video en el que el senador del Pacto Histórico Alex Flórez, en estado de ebriedad la emprende contra unos agentes de Policía en la ciudad de Cartagena. “Asesinos”, les gritaba a los policiales el senador mientras era contenido por uno miembro de su esquema de seguridad.

De acuerdo a la revisión que hizo Caracol Radio de las imágenes, el video del exsenador Benedetti, para ese momento, es del 18 de agosto pasado durante un evento llamado Acuerdo de la Frontera, una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro para normalizar las relaciones con Venezuela y propiciar la reapertura gradual de la frontera.

Por menos que esto perdió su investidura y fue destituido el exsenador Eduardo Carlos Merlano.



*Para los que llegamos a la sintonía, este es el senador del Pacto Histórico @AlexFlorezH, íntimo amigo de Daniel Quintero pic.twitter.com/trRFZYllSN — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 2, 2022

Durante una de las sesiones, el ahora embajador tomó el micrófono y dijo: “Yo le había dicho a Lula que no quería hablar por obvios motivos, hasta que uno no esté nombrado pues todavía no es nada objetivo”.

Hasta el momento de esta publicación, en Twitter se habían acumulado más de 130 mil menciones a estos dos hechos.

Al final de este evento, según registró Caracol Radio ese mismo día, el senador Benedetti tuvo que ser asistido médicamente, ya que reportó que se sentía mal de salud, tras su aterrizaje en Cúcuta