"No volverá a ocurrir": senador del Pacto tras protagonizar escándalo en Cartagena

Ante la polémica que despertó el escándalo que protagonizó en Cartagena, bajo los efectos del alcohol, el senador del Pacto Histórico Alex Flórez emitió un comunicado en el que ofreció excusas por lo sucedido, dijo que se equivocó y que es algo que no volverá a presentarse.

"Ofrezco mis mas sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento. No hay nada que lo justifique, y por eso reitero mi disculpa. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”, afirmó el congresista.

Flórez, que es muy cercano al alcalde de Medellín Daniel Quintero, reconoció que se equivocó y que como senador sí debe dar ejemplo, luego de que en entrevista con Blu Radio previamente indicara que "a mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional. No entiendo cuál es el drama. No está bien que traten asuntos de carácter personal y traerlos a micrófonos. Eso se queda entre ellos y yo; ellos quisieron hacerlo público. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador".

La actuación del parlamentario ha causado críticas de distintos sectores, incluso provenientes del Pacto Histórico, en donde están estudiando de hecho activar la Comisión de Ética para revisar lo sucedido. En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso sí ya anunció la apertura de una investigación disciplinaria.