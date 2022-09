Nile Rogers habla sobre Grohl minutos antes de la muerte de Taylor Hawkins

Nile Rogers y su anécdota en Bogotá

Luego subió en el escenario el guitarrista y productor Nile Rogers, quién antes de interpretar ‘Let’s Dance’ junto a Josh Homme de ‘Queens Of The Stone Age’, le contó al público lo que había sucedió momentos antes de la muerte de Taylor durante la realización del FEP en Bogotá:

"Tienen que conocer la historia. Éramos la banda que tocaba antes de Foo Fighters la noche en que él murió, estábamos en Bogotá, Colombia. Dave y yo estábamos chateando toda la noche mirando qué íbamos a tocar esa noche y yo estaba rogándole que esperara porque ya estábamos cansados por las presentaciones, pero Dave me llamó y me dijo: ya me estoy poniendo el traje para disfrutar el concierto”.

¿Quién era Taylor Hawkins?

Recordado por su gran sonrisa y sus imponentes solos de batería, Taylor Hawkins desde muy pequeño mostró su potente sensibilidad musical al graduarse del conservatorio en percusión clásica. Su amor por el baterista de ‘The Police’, Stewart Copeland, y Roger Taylor de ‘Queen’ fue el determinante para tomar la decisión de seguir por este camino.

Hawkins hizo parte de la gira ‘Jagged Little Pill’ de Alanis Morissette, la cual le dio fama mundial y fue su carta de presentación para entrar a Foo Fighters en 1997, en reemplazo de William Smith. Alcanzó la cima del éxito profesional y recorrió el mundo con una de las bandas más importantes de los últimos tiempos del rock mundial.

¿Qué se sabe de su muerte?

Foo Fighters se encontraba de gira por América Latina, ya se habían presentado en México, en el Lollapalooza en Argentina, en Chile y estaban por realizar conciertos en Colombia y Brasil.

Pero todo cambió el 25 de marzo de 2022 cuando el cantante falleció en la habitación del hotel donde se hospedaba la banda en Bogotá. Esa noche, los empleados del hotel pidieron ayuda médica de emergencia, la cual arribó al lugar a las 7:40 p. m. y a pesar de los intentos, el artista no pudo ser reanimado.

Sin embargo, aún no se ha establecido la causa de muerte y las autoridades continúan con la investigación.

Concierto Tributo a Taylor Hawkins

Hace algunas semanas, la banda de rock anunció que el 3 y 27 de septiembre se reunirán para homenajear al baterista en ‘The Taylor Hawkins Tribute Concert’, en el estadio de Wembley en Londres, donde artistas de talla internacional como AC/DC, Metallica, Travis Barker, Roger Tylor y más, honrarán el legado musical de una de las figuras más queridas de la música.

También revelaron que las ganancias que se obtengan por la venta de las entradas para ambos shows, serán donadas a algunas organizaciones que tengan como fin apoyar a músicos en situaciones difíciles.

El concierto comenzó con una serie de fotos del baterista y enseguida apareció Foo Fighters y Dave Grohl quien dijo: "estamos aquí para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro amigo".

