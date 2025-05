Daniel Duque es un adolescente desaparecido en Cartagena desde el 13 de mayo: ¿Por qué no ha vuelto?

Con lágrimas en los ojos, pero llena de esperanza, Luz Dary de Ávila, le pidió a su hijo que vuelva pronto a casa para continuar con su proyecto de vida.

https://www.instagram.com/reel/DJt1zg7gvB0/?igsh=MXdyYTJpbTEzdmNlaQ==

La historia está relacionada con Daniel Duque de Ávila, un adolescente de 16 años que fue visto por última en su sitio de estudio (colegio Latinoamericano de Cartagena), el pasado 13 de mayo, y desde entonces no hay razones de su paradero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo señalado en Caracol Radio por la madre, el menor de edad el día de los hechos tuvo un inconveniente en clases por su teléfono celular, el cual le fue “decomisado” por no permitirse su uso en clases. Tras el percance, Daniel salió en un horario no permitido del plantel, no sin antes comunicar su descontento.

“Hemos revisado videos de lugares cercanos, y la última cámara logró verlo caminando en la Av. Crisanto Luque. Daniel es un joven normal, de casa, con pocos amigos. Él debe estar con alguien que conoce, no sé si del gimnasio, me imagino que alguien que va a ese lugar debe saber, por eso le pido que vuelva pronto, es mi único hijo”, manifestó Luz Dary.

Mientras avanzan las investigaciones, sus familiares esperan tenerlo nuevamente en el hogar, y que esta situación solo sea una amarga anécdota. Para cualquier información, están disponibles las líneas 315 338 6922 (Luz Dary de Ávila) o 122 del CTI de la Fiscalía.