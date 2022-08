1.3 millones de vacunas contra COVID-19 se vencerían en los próximos días

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que en el país hay 1.3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus próximas a vencerse. Según señaló la autoridad, las EPS del país serían responsables debido a que no estarían cumpliendo con los protocolos de búsqueda activa de pacientes para completar los esquemas.

Sobre las dosis que están próximas a vencerse, la superintendencia indicó que estas 1.3 millones de dosis están concentradas en 10 territorios del país.

A propósito, hoy la Supersalud convocó una mesa de trabajo en la que el superintendente, Ulahy Beltrán, hizo un duro llamado a los representantes de las EPS para que estas entidades garanticen el acceso al Plan Ampliado de Inmunización de todos los afiliados al sistema.

“Nosotros no podemos seguir recibiendo solicitudes de personas que quieren ser vacunadas, porque no las han abordado, eso no puede seguir pasando. Tiene que llegarse a todos y cada uno de los afiliados que son susceptibles de beneficiarse con ese esquema protector”, sentenció Beltrán.

Con el objetivo de incrementar el ritmo de vacunación, el Ministerio de Salud ya había anunciado que esta semana se firmaría la resolución con la que se autorizará la ampliación de la segunda dosis de refuerzo para la población entre los 18 y 49 años. Además, en los nuevos lineamientos que se entregarían esta semana, se aprobaría el uso de la vacuna de Moderna en niños entre los 6 a 11 años.