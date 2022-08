Mundial de Qatar: ¿Cuánto valen las entradas, los tiquetes y la estadía?

Los aficionados del fútbol cuentan las horas y los días para el Mundial de Qatar, el cual se desarrollará a finales de este 2022. Todo esto pese a que Colombia no logró clasificarse para jugar en el evento. No obstante, aún permanecen las dudas en los colombianos sobre el presupuesto necesario para poder asistir al Mundial.

Boletas de los partidos

Hace unas semanas comenzó la última fase de venta de la boletería de los partidos del Mundial. Es importante recordar que el costo de las boletas varía dependiendo de las categorías y partidos, es decir, la final, tercera puesto, semifinales, cuartos, octavos, fase de grupos e inaugural.

Además, es necesario tener en cuenta que hay tres categorías de la boletería disponibles para todo el público, y que cada una determina el precio. Por ejemplo, la tercera categoría es la más barata, la cual en los partidos de la fase de grupos puede llegar a costar US$ 69, pero si se busca una boleta categoría 3 para el partido final se puede conseguir en US$ 605. La categoría más costosa sería la primera, en donde la boleta del partido final puede llegar a valer US$ 1.607.

Es importante recordar que las boletas deben comprarse en el sitio oficial de la FIFA y en caso de no comprarlas en la tercera fase se pueden adquirir en reventa.

Tiquetes a Qatar desde Colombia

Para los aficionados que deseen ver los partidos en persona tendrán que realizar dos escalas, ya que no hay un vuelo directo hasta Qatar. De esta manera, desde Bogotá el tiquete puede tener un precio de US$ 2.230.

Estadia en Qatar

En esta ocasión, la misma página del Mundial de Qatar se encargó de brindar opciones para quienes deseen visitar el país.

Una de las opciones son las Fan villages que son casas prefrabicadas diseñadas para quienes visiten el país por la época del mundial. Una noche en una de estas equivale a US$ 207 y cuentan con todo lo necesario para una cómoda estadía, podrían parecer "hoteles temporales".

De igual manera, las personas podrán encontrar hoteles lujosos o de todas las categorías. En promedio una habitación de dos estrellas, por ejemplo, puede llegar a los US$ 100; o una de cuatro estrellas hasta los US$ 1.000, esto en el centro de Doha.

Otras opciones para quienes cuentan con poco presupuesto son los campamentos, los Airbnb o las casas de campaña en el desierto qatarí.