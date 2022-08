Menor de 11 años logró reconocimiento de la Nasa tras descubrir asteroide

La Nasa decidió otorgar a una menor de 11 años un reconocimiento, esto luego de que la joven descubriera un asteroide. Ashley Martínez Ocampo es de México y logró este importante hallazgo para la ciencia luego de usar su telescopio por horas.

La menor señaló que desea convertirse en motivo de inspiración para más jóvenes y niñas que quieran involucrarse en la ciencia. Por el momento, el asteroide es identificado como 2021 FD26, sin embargo, su nombre podrá ser cambiado en un futuro cuando la Nasa termine de realizar los estudios necesarios sobre este cuerpo celeste.

De igual forma, en relación con el nombre del asteroide, este podrá ser cambiado por Martínez, ya que la Nasa le permitirá el honor de nombrarlo, esto debido a que es quien hizo el hallazgo. Sin embargo, esto ocurrirá en cuanto se conozca la órbita, tamaño y peso del asteroide.

Este hecho de relevancia científica se dio gracias a que la menor decidió ser parte del programa internacional de la Nasa que promueve la búsqueda de cometas y asteroides. La joven realizó la captura de varios cuerpos celestes y luego de ser analizados la Nasa le informó a Martínez que realizó un descubrimiento.

La menor recibió por parte de la Nasa y del programa un certificado que detalla su labor. Asimismo, mandó un mensaje a las mujeres y a las menores que les interesa la ciencia, aclaró que deben creer en sí mismas y no hacer caso a quienes indiquen que por ser jóvenes o por su género no pueden hacer cosas. Además, advirtió que la ciencia no es un tema solo para los adultos, pues según ella, cualquiera puede participar.