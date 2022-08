Murió niño en ecoparque de La Mesa, tras quedar enredado en una cuerda /

Un lamentable hecho se presentó este fin de semana en el ecoparque Cannaán, ubicado en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, pues un menor de edad perdió la vida cuando departía con su familia en una de las atracciones turísticas.

El hecho se presentó cuando el menor de 10 años, ingresó a una de las actividades turísticas que consiste en cruzar de un extremo a otro, sujetado a una cuerda con un arnés, pero el niño quedó enredado en medio del vuelo y no hubo nadie para auxiliarlo, relató el padre del menor.

"Yo me quedé abajo esperándolo que llegara y se lanzó, pero no llegó”, aseguró el padre del menor, quien dijo que el niño se enredó en la cuerda, quedó suspendido y por más que pedía auxilio y que llamaran a una ambulancia, los trabajadores del ecoparque no tenían una preparación y no hubo cómo ayudarlo.

El padre del menor denunció que el parque no contaba con personal preparado para atender una emergencia, por lo que abrieron una investigación para establecer los hechos y determinar irregularidades en su funcionamiento.