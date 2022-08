Diana de Gales: se cumplen 25 años de su trágica muerte

En agosto se cumplen 25 años desde que la trágica muerte de la princesa Diana sacudió al mundo, una muerte rodeada de signos de interrogación y teorías de conspiración.

¿Estaba realmente siendo perseguida por motociclistas paparazzi, causando que el auto chocara contra los pilares del túnel a alta velocidad? ¿Estaba el conductor, que no era un conductor profesional, alcoholizado? ¿O fue algo completamente diferente y Lady Di fue asesinada deliberadamente? son algunos interrogantes sin respuesta.

Por primera vez, algunas personas directamente involucradas cuentan su versión de la historia en la serie de cuatro partes 'Detrás de la muerte de Diana'.

HIPÓTESIS

Los detectives franceses de la Brigada Criminal, que estuvieron en el lugar y dirigieron la investigación, hablan sobre sus hallazgos. Además, algunos paparazzi que efectivamente conducían detrás del auto dan su opinión al respecto. Junto a las singulares imágenes, material fotográfico y análisis de los periodistas que siguen el caso desde hace décadas, se presenta un panorama muy detallado de uno de los hechos más trágicos de las últimas décadas. Detrás de la muerte de Diana se podrá ver el domingo 28 de agosto a las 10:00 p.m. por el canal Discovery.

MUCHAS DUDAS

Poco después de la muerte de Diana surgen las primeras dudas sobre los responsables, alimentadas por los primeros foros de la aún incipiente internet y ampliamente compartidas en la prensa rosa. ¿Será realmente por unos paparazzi en motos?

En la serie documental, el reportero Duncan Larcomb expresa el pensamiento de gran parte de la opinión pública. El fotógrafo que iba en una de las motos también tiene sus dudas.

¿Quizás el conductor Henri Paul estaba alcoholizado, como se informó ampliamente en los medios británicos? Las imágenes de video del lobby del hotel no lo muestran caminando inestable. Su mejor amigo también cuenta en el documental que Paul no era la persona que se ponía al volante con alcohol en sangre. Es notable que en realidad no era un conductor profesional, sino el jefe de seguridad del hotel Ritz. Paul tampoco sobrevivió al accidente, al igual que Dodi Al-Fayed, el supuesto amante de Diana en ese momento.

Incluso el padre de Dodi Al-Fayed, el rico empresario y dueño del hotel Ritz, Mohamed Al-Fayed, piensa al momento del accidente que su hijo ha sido asesinado. Eso dice el detective privado contratado por Al-Fayed para monitorear críticamente la investigación policial oficial. La policía francesa está comprobando todas las sospechas, en la medida de lo posible. Fabrice Culvillier de la Brigada Criminal dice que recibieron miles de informes de personas que sabían o vieron algo. Según él, no siempre es fácil hacer una buena distinción entre lo verdadero y lo inventado.

Su colega Eric Gigou agrega: “Es posible probar que algo ha sucedido a través de medios forenses y trabajo policial. Demostrar que algo no sucedió es mucho más difícil”. Sin embargo, muchas cosas quedan claras en el documental y los hechos y las fabulaciones se separan muy bien unos de otros con nuevos conocimientos y detalles que nunca antes se habían compartido.