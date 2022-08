Video: Joven salió de rumba y terminó enterrado vivo en un ataúd /

En redes sociales se hizo viral la denuncia de un joven de 30 años llamado Víctor Hugo, quien afirma que se fue de fiesta de Achacachi, en Bolívia, y lo último que recuerda es despertarse en un ataúd enterrado.

El joven cuenta que tras hacer una presentación en una feria, se sentó a tomarse unas cervezas con sus amigos, sin saber que ese sería el último recuerdo que tendría de ese día.

Le puede interesar:

“Anoche era la pre entrada de Villa Victoria. Fuimos a bailar y ya no me acuerdo. Lo último que recuerdo es que estaba bailando tobas, me ha invitado una caja y me ha invitado un vaso, no me acuerdo de nada. Pensé que estaba durmiendo y me he levantado para orinar, pero no me pude mover”, le dijo el joven a un medio local.

Al despertarse, y ver que se encontraba enterrado en un ataúd, el joven entró en pánico y rompió el vidrio de esa caja fúnebre, empezó a excavar hasta que por fin pudo salir del sitio.

La situación tiene consternada a la comunidad Achacachi, que no saben qué llevó a hacerle esto a este joven. Medios locales afirmaron que él fue utilizado como ofrenda a la "pachamama".