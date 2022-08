Hermosa polícia se agarró con vecina, todo por un garaje

En la últimas horas se viralizó un video en redes sociales en el que se ve a Alexa Narváez, una bella patrullera de la Policía Nacional, que fue noticia debido a su belleza y que llamó la atención del reguetonero Nicky Jam.

Como se ve en el video, la patrullera -vestida de civil- salió a hablar con su vecina visiblemente molesta porque le reclamaron que no podía estacionar su moto junto a su casa, ya que obstaculizaban la puerta de un garaje.

En la imágenes se ve como Narváez encara a su vecina, pero esta última con la mano la aleja unos centímetros de ella. "¿Cuál es su inconformismo, señorita?", le dice la patrullera a su vecina.

Le puede interesar:

La vecina le dice que -por cómo cuadra su motocicleta- no puede abrir bien el portón de su garaje y por ende no puede sacar su vehículo, además le señaló a la uniformada: “con usted no se puede hablar”.

Después se ve un movimiento brusco de cámara, y se vuelve a enfocar y vemos un rosto con un poco de sangre en la nariz; una de las mujeres que está presenciando el hecho dice: “Miren, Policía Nacional, ¿no?”, a lo que la patrullera enérgica responde:“¿Dónde dice Policía Nacional? Patética, payasa”.

ESTE ES TODO EL VIDEO SOBRE ESTE HECHO EN EL QUE INVOLUCRÓ A LA BELLA ALEXA NARVÁEZ, PATRULLERA DE LA POLICÍA NACIONAL: